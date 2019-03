La nipote del duce in difesa dei pini fascisti | La Raggi non li

Puglia - il fondatore delle Br al convegno su Aldo Moro : l'ira del nipote di un poliziotto ucciso : Un incontro promosso dal consiglio regionale e dall'Ufficio scolastico regionale con la pertecipazione di Alberto Franceschini. Insorge il nipote di Giuseppe Ciotta, brigadiere di polizia ucciso nel 1977 da Prima Linea

Accessi abusivi nei computer della Finanza? Condannati un luogotenente e la nipote : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Roma : si fingono amici del nipote per estorcere denaro ad anziana - arrestati : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara hanno arrestato in flagranza di reato, due persone, di 39 e 63 anni, entrambi di origini campane, all’interno in un ufficio postale, mentre stavano per mettere a segno l’ennesima truffa in danno di una persona anziana. I due, dopo aver avvicinato la vittima, una 81enne Romana, con la scusa di dover ricevere una somma di denaro da parte del nipote, per una fantomatica ...

Tragedia nel mondo dell'editoria : è morto suicida Alberto Rizzoli - nipote di Angelo : Figlio di Andrea Rizzoli e Lucia Solmi , Alberto comincia a lavorare nella casa editrice a 19 anni. Con compiti sempre di crescente responsabilità, nel 1974 diventa amministratore delegato. Nel 1979 ...

Alberto Rizzoli - è morto il nipote del fondatore della casa editrice : si è sparato un colpo di pistola : È morto Alberto Rizzoli, nipote di Angelo ed ex amministratore delegato dell’omonima casa editrice milanese. L’uomo, 74 anni appena compiuti, si sarebbe suicidato con la sua pistola, legalmente detenuta. A scoprire il suo corpo ormai agonizzante è stato il guardiacaccia della Garzaia di Villarasca, l’azienda agricola che l’uomo gestiva nel comune di Rognano (Pavia) da quando aveva lasciato il mondo dell’editoria. Secondo gli ...

Morto Alberto Rizzoli - il nipote di Angelo si è suicidato : si è ucciso con la sua pistola uno degli eredi della famiglia di editori : Alberto Rizzoli, 74 anni, uno degli eredi della famiglia di editori, si è suicidato oggi pomeriggio nel Pavese. Si è ucciso con la sua pistola, legalmente detenuta. A scoprire il suo...

Si è ucciso Alberto Rizzoli - nipote del fondatore della casa editrice : L'imprenditore si è sparato un colpo di pistola. Inutili i tentativi di soccorso e il trasporto al Policlinico di Pavia

Catania - arrestato per estorsione Alfio Napoli - nipote del boss ‘Jimmy’ Miano : taglieggiava un farmacista dal 2009 : La polizia di Catania ha arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso il pregiudicato Alfio Napoli, nipote acquisito di Luigi ‘Jimmy’ Miano, storico capo del clan dei Cursoti Milanesi. Secondo l’accusa, Napoli, 47 anni, detto ‘Codd’i mulu’, taglieggiava il titolare di una farmacia che dal 2009 pagava 200 euro al mese alla cosca per la ‘messa a posto’: i pagamenti servivano per far cessare le ...

La nipote di Tiziano Renzi era nel Cda della cooperativa ma non ha mai esercitato il ruolo : "Non ricordo chi me l'ha proposto" : La nipote di Tiziano Renzi e Laura Bovoli ha fatto parte per un mese del Cda della 'Delivery service Italia' - una delle tre cooperative coinvolte nell'indagine fiorentina sui genitori dell'ex premier Matteo Renzi, dichiarata fallita a giugno del 2015 e nata per la distribuzione di vini, giornali e volantini - ma ha raccontato ai pm di non conoscere chi le aveva proposto quel ruolo.Dalla carte dell'inchiesta emerge infatti che la società ...

Pronipote di Francisco Franco si oppone a traslazione dei resti del dittatore spagnolo - : Il Pronipote di Francisco Franco è leader dell'opposizione alla proposta della Spagna di rimuovere i resti del dittatore dal mausoleo dove sono rimasti per più di quattro decenni, definendolo un ...

Omicidio Anna Piccato - tutti i dubbi della nipote : "Spariti 20mila euro dal conto" : A carico del muratore arrestato per l'Omicidio della pensionata ci sono "gravi indizi di reato". Il movente dell’Omicidio...

The Royal World : il nipote di Meghan Markle ha detto la sua sull'esclusione della famiglia al Royal Wedding : Visti i titoli che avevano fatto il giro del mondo, impossibile non menzionare lo scandalo che aveva escluso il padre della 37enne dal Royal Wedding , il fatto che è poi stato il principe Carlo ad ...

Parlano due pentiti - 7 arresti nella nuova Cupola : ci sono il nipote del "Papa" Greco e il figlio di Lo Piccolo : La dda di Palermo ha emesso un decreto di fermo nei confronti di 7 persone accusate di far parte della ricostituita Commissione di Cosa Nostra. Il progetto di ridare vita la Cupola era stato scoperto a dicembre e aveva portato al fermo di 47 tra boss e gregari. L'inchiesta, coordinata dal capo della Dda di Palermo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Salvatore De Luca e dai pm Roberto Tartaglia e Amelia Luise, ha consentito di confermare la ...