MotoGP - GP Qatar 2019. Franco Morbidelli : 'Valentino Rossi? Lo attaccherò come gli altri' : Il Mondiale 2019 potrebbe essere l'anno della svolta per Franco Morbidelli . Un pilota che sta affrontando un importante percorso di crescita per arrivare a lottare con i primi della classe. Il nuovo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Franco Morbidelli sogna il salto di qualità con la Yamaha SRT : Il conto alla rovescia sta per concludersi, domenica 10 marzo è sempre più vicina con l’Italia che può contare su diversi piloti competitivi in grado di fare risultato sin dalla prima gara in Qatar. Uno di questi è Franco Morbidelli, alla seconda stagione in MotoGP, il quale proverà ad effettuare un salto di qualità con il nuovo team Yamaha Petronas SRT dopo aver chiuso la stagione d’esordio in Honda con il Team Marc VDS in 15^ ...

MotoGP - Franco Morbidelli : “La Yamaha è molto amica del pilota - ma Ducati e Honda sono favorite” : Franco Morbidelli si prepara a vivere il suo secondo anno in MotoGP. Il pilota romano è passato in questa stagione alla Yamaha e punta ad una stagione di rilancio dopo un primo anno difficile, anche perchè arrivava da campione della Moto 2. Morbidelli si racconta così alla Gazzetta dello Sport: “E’ stata dura. Dopo un anno e più con vittorie, podi e pole ti abitui a certi risultati e anche quando non ero competitivo sapevo che le ...

MotoGp – Test Qatar - Morbidelli distrugge la sua Yamaha : la moto di Franco riportata ai box dopo la caduta [VIDEO] : Franco Morbidelli cade durante la prima giornata di Test in Qatar, il pilota italo-brasiliano costretto a rientrare ai box con la sua Yamaha distrutta dopo la caduta di Marc Marquez, anche Franco Morbidelli a causa di un capitombolo torna ai box durante la prima giornata di Test in Qatar. In vista dell’inizio del campionato mondiale di motoGp, i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote, non senza incidenti. Il pilota del ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGP e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Franco Morbidelli, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e ...

MotoGP - test di Sepang. Franco Morbidelli : 'Passi avanti - ma le Ducati facevano paura' : Franco Morbidelli è una delle sorprese più belle dei test di Sepang. Alla fine della terza giornata, ci sono cinque piloti italiani nelle prime dieci posizioni . Il "Morbido" occupa l'ottavo posto, ...

MotoGp – Morbidelli ci crede - Franco tra consigli e voglia di lottare con i migliori : “Vale? Proverò a batterlo” : Franco Morbidelli pronto per una stagione 2019 di fuoco: il giovane pilota del team Petronas non vede l’ora di battagliare con i migliori per dimostrare ciò di cui è capace I piloti della MotoGp sono in pista per la prima giornata di test a Sepang. Grande attenzione sui campioni delle due ruote, saliti per la prima volta in sella alle loro moto dopo mesi di stop. La stagione 2019 regalerà sicuramente grandi sorprese agli spettatori ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli sotto i riflettori. Alle porte la stagione del possibile decollo : La stagione 2019 della MotoGP è ormai Alle porte, con i prossimi giorni che vedranno i migliori centauri del Pianeta girare sul tracciato di Sepang (Malesia) nella penultima finestra di Test prima dell’esordio iridato in Qatar. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni e con la rinnovata consapevolezza di poter contare su una nuova generazione di piloti cresciuti sotto l’ala di Valentino Rossi e finalmente ...

