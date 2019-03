Ecco i 13 nuovi titoli indie del programma ID@Xbox protagonisti della GDC 2019

eurogamer

(Di lunedì 11 marzo 2019) Microsoft ha da poco svelato la lista didelID@che verranno mostrati durante la GDC. Per chi non lo sapesse, ilID@ha come obiettivo supportare esternamente ipiù meritevoli provenienti dal mondoed in seguito integrarli al 100% su PC edOne.Di seguito potete trovare la lista completa dei 13, riportata daWire:Nella lista compare anche CrossCode, JRPG già disponibile su PC. In totale saranno circa 30 i giochi ID@che vedremo in azione durante la GDCtra cui il già citato CrossCode, Devil's Hunt, Hunt Showdown, Operencia The Stolen Sun e Void Bastards. Ricordiamo inoltre che solo nel 2018, ID@ha raggiunto la notevole cifra di 1000disponibili nella sua line up.Leggi altro...

DarioNardella : Ecco i nuovi lampioni in #vialeBelfiore: raddoppiati i punti luce a Led, che illuminano il doppio e consumano la me… - Eurogamer_it : Ecco i 13 nuovi titoli indie del programma #ID@Xbox protagonisti della #GDC2019 - norioelisa6 : RT @WikiMafia: #11marzo, nuovi arresti per '#ndrangheta in #Lombardia e no, Ministro #Salvini, le infiltrazioni radicate ci sono, sin dal 1… -