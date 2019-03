Addio alle console Anche per i videogame inizia l' era dello streaming

DIETRO LE QUINTE/ Tav - "guerra fredda" M5s-Lega fino alle europee - e Addio Conte - : L'escamotage delle clausole di dissolvenza consente alla Tav di procedere per 6 mesi senza spese per il governo. M5s e Lega si sfideranno alle europee

Addio Allegri - il futuro è già scritto : Agnelli ha le idee chiare : Addio Allegri – Nonostante l’ottavo scudetto consecutivo alla portata di mano, il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus appare tutt’altro che certo. L’allenatore toscano ha recentemente incontrato il presidente Agnelli e ha confermato che discuteranno del rinnovo solo a stagione conclusa. Leggi anche: Isco-Juventus, c’è l’ok del giocatore: ecco il piano di Paratici Addio Allegri, Agnelli lo riconferma ...

Juventus - ESCLUSIVO Velluzzi - GdS - : "Ribaltabile il 2-0 dell'andata con l'Atletico. Non diamo per scontato l'Addio di Allegri" : Ecco quanto detto da Velluzzi: Francesco Velluzzi della 'Gazzetta dello Sport' su Juventus-Atletico Madrid "La Juventus ha un organico strutturato per poter arrivare in fondo in questa competizione. ...

Addio Allegri - non solo Zidane e Conte : spuntano due novità! : Massimiliano Allegri si prepara a dire Addio alla Juventus al termine della stagione. Un Addio ormai quasi certo e scontato. Un divorzio che verrà sancito al termine della stagione a prescindere di come andrà a finire l’annata bianconera. Come detto e ripetuto, Zinedine Zidane resta in testa alle preferenze di Agnelli per sostituire Allegri. Una […] More

Una Vita e Il Segreto : la sceneggiatrice di Aurora Guerra dice Addio alle sue creature : Arriva dalla Spagna la conferma che Aurora Guerra non scriverà più per Una Vita e Il Segreto, la sceneggiatrice cambia infatti team.

Bologna - Addio alle luminarie dedicate a Lucio Dalla : che fine faranno? : Le luminarie dedicate a Lucio Dalla verranno messe all'asta. L'installazione luminosa di Antonio Spiezia il 6 marzo sarà accesa per l'ultima volta nelle strade di Bologna. Poi le...

Addio Allegri - spunta una nuova ipotesi : svelate le intenzioni del tecnico : Addio Allegri – Juve-Atletico non è decisiva. Nel senso che, con un risultato o l’altro, non sarà la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League a determinare il futuro di Max Allegri. La gara con i ‘Colchoneros’ rappresenta però in ogni caso uno snodo molto importante. Ed è per questo che il […] More

La Gazzetta elogia l’Addio ai social di Allegri : Nella pagina degli editoriali della Gazzetta, ce n’è uno di Sebastiano Vernazza intitolato “Allegri via dai social, una grande lezione di libertà”. Vernazza sottolinea un passaggio della spiegazione fornita dall’allenatore della Juventus: “Poi ha toccato il punto: «La gente li` si nasconde»”. In qualche momento di noia, si sara` affacciato sulle risposte ai suoi brevi scritti e si sara` reso conto di quanto possa essere disumana ...

Un anno senza allenare : Allegri pensa al "sabbatico" in caso di Addio alla Juve : «Dentro o fuori»: vale per la Juve, ma anche per Massimiliano Allegri. Contro l'Atletico Madrid non c'è in palio solo la qualificazione ai quarti della Champions, visto come il futuro dei bianconeri è ...

Juventus - Benatia spiega l’Addio : “Via anche per Allegri” : Juventus, Benatia spiega l’addio – Non è certo un buon momento, quello attuale, per Massimiliano Allegri. Le ultime due settimane sono state forse le peggiori, più stressanti e probanti della sua avventura fin qui alla Juventus. Prima il ko incassato al Wanda Metropolitano, una sconfitta che ancora brucia e che, a detta dello stesso tecnico, […] L'articolo Juventus, Benatia spiega l’addio: “Via anche per ...

La Mercedes dice Addio al DTM - ufficiale lo sbarco in Formula E : svelata l’auto per la prossima stagione [GALLERY] : Toto Wolff ha ufficializzato lo sbarco della Mercedes in Formula E a partire dalla prossima stagione La Mercedes sbarca in Formula E, abbandonando definitivamente il Campionato DTM. A rivelarlo è con un video sui social Toto Wolff, nel corso del quale il team principal ha svelato anche la nuova monoposto. Ernesto La scuderia di Brackley debutterà nella serie elettrica a partire dalla stagione 2019/2020, intraprendendo insieme al marchio ...

Benatia racconta l’Addio alla Juventus : “Allegri mi ha detto una cosa - ma ha fatto l’opposto” : Medhi Benatia ha detto addio alla Juventus nel mese di gennaio al termine di una prima parte di stagione nella quale ha sofferto lo scarso utilizzo Medhi Benatia ha deciso di dire addio alla Juventus nel mese di gennaio. Il motivo della separazione dai bianconeri è stato chiaro sin da subito, il marocchino non riusciva a trovare spazio nello scacchiere di Allegri e proprio di questo ha parlato oggi ai microfoni di Skysport: “A dicembre ero ...

Dimissioni Allegri - il tecnico ad un passo dall’Addio prima di Napoli-Juventus : Dimissioni Allegri – Il giorno dopo la vittoria del San Paolo è di quelli dolci per la Juventus. I bianconeri mettono la definitiva pietra tombale sul campionato, legittimano uno scudetto che quest’anno forse come non mai non è stato messo in discussione. Perfino nell’anno dei 102 punti di Conte il campionato era rimasto vivo almeno […] L'articolo Dimissioni Allegri, il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus proviene ...

La politica riprova a farci dire Addio alle rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre : svolta a marzo : Ci apprestiamo a vivere un altro capitolo importante per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre. Dopo aver registrato alcuni aumenti ufficializzati proprio di TIM a fine febbraio, come avete notato con il nostro approfondimento, oggi 4 marzo bisogna prendere atto del fatto che la politica intenda scendere nuovamente in campo. Il motivo? L'intenzione è quella di mettere gli operatori spalle al muro e di far dire loro addio alle ...