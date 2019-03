Tifoso invade campo e dà un pugno a Grealish Video | follia in Aston Villa-Birmingham

MotoGp – Non c’è pace per Valentino Rossi : ancora un ‘incidente’ nel paddock con un Tifoso invadente [GALLERY] : ancora un incidente nel paddock : Valentino Rossi ‘investe’ un tifoso a Losail, non c’è pace per il Dottore! I tifosi sembrano non aver imparato la lezione. Dopo ‘l’incidente’ di qualche anno fa a Valencia, nel quale una tifosa ha puntato il dito contro Valentino Rossi per averla allontanata con la gamba mentre viaggiava in motorino nel paddock , la storia si ripete. Oggi come allora, un tifoso troppo ...

Ciclismo – Froome divertito dall’invadente fan in Colombia : il Tifoso lo tallona durante l’allenamento [VIDEO] : Chris Froome tallonato da un tifoso in Colombia: il keniano bianco in allenamento si fa sopravanzare dal fan Una ‘sfida’ improvvisata per Chris Froome in Colombia. Mentre il keniano bianco è in ritiro con il Team Sky in Sudamerica viene riconosciuto da un fan che ‘armato’ di bicicletta tenta di stargli dietro. Il talentuoso ciclista in allenamento è divertito dall’entusiasmo del fan che per qualche metro lo ...