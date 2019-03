Roma Scritte vandaliche | completato intervento di decoro urbano su Ponte Cestio

Ignoranza da stadio : scritte xenofobe a Roma : Ancora un brutto episodio. Insulti e scritte xenofobe sono comparse questa mattina in piazza Geremia Bonomelli, nel quartiere Garbatella a Roma. Una delle due scritte , rimosse grazie all’intervento del reparto Pics della polizia locale di Roma Capitale, recitava:”Laziale Anna Frank“; il termine laziale è stato poi cancellato con lo spray nero e sostituito con “Romanista”. Altre scritte antisemite erano ...

Roma – Kolarov preso di mira dai tifosi giallorossi - scritte shock davanti casa [FOTO] : scritte shock davanti casa di Kolarov a Torrino: continua la diatriba tra i tifosi giallorossi ed il terzino serbo Si conferma difficilissimo il rapporto tra il calciatore serbo Kolarov e la tifoseria giallorossa. Il terzino della Roma non ha mai goduto della simpatia degli ultras, a causa dei suoi precedenti nella Lazio e non si è mai sforzato troppo per rendere più amichevoli le relazioni con i tifosi giallorossi. Solo martedì scorso ...

Scritte antisemite a Roma - Virginia Raggi sbotta sui social : “il calcio non può essere intolleranza” : Il sindaco della Capitale ha fermamente stigmatizzato i manifesti apparsi la scorsa notte a Roma “Ferma condanna per i manifesti antisemiti comparsi a Roma“. Lo scrive su twitter la sindaca Virginia Raggi, in merito agli adesivi antisemiti affissi questa notte tra Prati e Balduina con su scritto “Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde” su sfondo giallorosso. “Il calcio non può essere ...

Diaconale : "Scritte antisemite a Roma" : "Se noto un clima di tensione attorno al mondo ultrà? Mi auguro di no, che non ci sia premeditazione, sarebbe un passo indietro enorme", aggiunge il capo dello sport italiano.