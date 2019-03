Mario Draghi - il cupo sospetto dietro il suo unico fallimento : "Perché ora salverà solo se stesso" : Quando poi si dice Draghi: «Come trasformare un fallimento in un successo», potrebbe essere questo il titolo di un bel romanzo sulla Banca centrale europea degli ultimi anni. Ha mancato sistematicamente l' unico obiettivo previsto dal suo statuto, quello di un' inflazione stabile intorno al 2%, ma è

Mario Draghi : cv - moglie - biografia e stipendio. Chi è l’economista : Mario Draghi: cv, moglie, biografia e stipendio. Chi è l’economista Chi è Mario Draghi e vita privata Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947. Il papà, Carlo Draghi, originario di Padova, lavora in Banca d’Italia, all’IRI e alla Banca Nazionale del Lavoro. La mamma, invece, Gilda Mancini, è una farmacista di Monteverde, comune in provincia di Avellino. Mario Draghi è il primogenito: la sorella Andreina e il fratello Marcello seguiranno ...

Se per M5S Mario Draghi diventa un appestato. Le - assurde - accuse di Paragone a Giorgetti : La politica si apprende solo facendola, con la gavetta. Ci vorrebbe una bella immersione in Machiavelli. L'attacco fatto da Gianluigi Paragone al sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

Allarme sulla crescita - la Bce di Mario Draghi lascia i tassi 'a zero' : ... già messi alla prova dai tassi zero, non sono costretti a scegliere fra i margini garantiti dalle operazioni più rischiose e il sostegno all'economia. Per le banche italiane significa evitare di ...

Bce - la conferenza stampa di Mario Draghi su tassi e prestiti alle banche - Sky TG24 - : La Banca centrale europea lascia invariate le condizioni monetarie e annuncia nuovi finanziamenti a lungo termine per gli istituti di credito fino a marzo 2021. Il presidente Draghi spiega: "La ...

Il messaggio di Mario Draghi ai sovranisti : E prende l'esempio, 'estremo ma efficace, di quei paesi che sono totalmente al di fuori dell'economia globale: essi sono indipendenti - spiega il governatore - ma certamente non sovrani in un senso ...

Mario Draghi : due terzi dei cittadini europei a favore della moneta unica : Cooperazione necessaria "In un mondo globalizzato tutti i Paesi per essere sovrani devono cooperare. E ciò è ancor più necessario per i paesi appartenenti all'Unione europea", ha detto il presidente ...

Mario Draghi contro i sovranisti : «In Ue la cooperazione è necessaria» : Mario Draghi riceve la laurea ad honorem in giurisprudenza a Bologna, nell'aula magna di Santa Lucia. Alla cerimonia sono presenti, oltre al presidente della Bce, il rettore Francesco...

Mario Draghi : 'Uscire dall'Unione europea non dà maggiore sovranità' : "Porsi al di fuori dell'Ue può sì condurre a maggior indipendenza nelle politiche economiche, ma non necessariamente a una maggiore sovranità. Lo stesso argomento vale per l'appartenenza alla moneta ...

Mario Draghi contro i sovranisti : 'In Ue la cooperazione è necessaria' : 'In un mondo globalizzato tutti i Paesi per essere sovrani devono cooperare - ha detto nel suo discorso Mario Draghi - E ciò è ancor più necessario per i paesi appartenenti all'Unione europea. La ...

Mario Draghi bacchetta i sovranisti : in Europa "cooperazione necessaria" : Laurea ad honorem a Bologna per il presidente della Bce: "Il 75% dei cittadini Ue è a favore dell'euro"