Andrea e Teresa potrebbero tornare insieme a U&D | in arrivo una puntata speciale

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) TraLangella eDal Corso non è ancora finita del tutto e potrebbe esserci al più presto il tanto atteso ritorno di fiamma? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan di Uomini e donne, i quali hanno avuto modo di vedere la fatidicadella scelta di, durante la quale la tronista partenopea è stata 'liquidata' dal corteggiatore con un secco e clamoroso 'no', che l'ha ferita molto. Eppure in questi ultimi giorniè tornato di nuovo sui suoi passi e ha ammesso di voler provare a recuperare il suo rapporto conNuovodi U&D su? Tutto è successo durante la registrazione della scelta finale di Ivan Gonzalez al castello, quandosi è presentato nella struttura per rivedere la bellaLangella e per poterle parlare dopo l'addio finale. In tale circostanzaha espresso ala sua volontà ...

hznll28 : RT @thanksmengoni: Raffaella Mennoia fa sapere che in questi giorni ci sarà una registrazione dove Teresa e Andrea faranno un annuncio #uom… - _Bennuz : MA TERESA CHE AL CONFRONTO CON ENDRIU, ANDREW, ANDREA, PIGIAMINO VERDE, ANDR.. NO, CIOÈ GIANPAOLO AKA COME CAZZ SI… -