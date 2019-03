Vittoria non è tutta mafiosa! Sbotta l' on Assenza

Paolo Vallesi : «Molto della mia Vittoria ad Ora o Mai Più lo devo a Ornella Vanoni. Gli altri maestri mi abbassavano i voti per strategia» : Paolo Vallesi e Caterina Balivo Reduce dalla vittoria ad Ora o Mai Più, Paolo Vallesi, ieri ospite a Vieni da Me, ha raccontato aneddoti della sua vita e fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show condotto da Amadeus. Il cantante rivela anzitutto di essersi lasciato ‘corteggiare’ piuttosto a lungo dalla trasmissione, che già lo avrebbe voluto nel cast lo scorso anno, ricevendo però un secco ‘no’: “No, ...

Risultati NBA – LeBron meglio di Jordan nonostante il ko dei Lakers : quarta Vittoria di fila per gli Spurs - bene Bulls e Uthan Jazz : LeBron meglio di Jordan nella classifica punti all-time, ma i Lakers perdono anche contro i Nuggets: ko anche Pelicans e Knicks Nella notte italiana 10 sono stati i match che hanno dato spettacolo sui parquet oltreoceano. Tra questi la sfida che ha visto protagonista LeBron James. nonostante il team gialloviola stia attraversando un periodo ‘no’ (escono sconfitti anche contro i Nuggets), i 31 punti segnati durante la partita ...

Centinaio : "La Vittoria di Zingaretti non indebolisce il Governo" : 'Auguro a Zingaretti buon lavoro ma la sua vittoria alle primarie non indebolisce il Governo e l'offerta politica della Lega'. Gian Marco Centinaio commenta i risultati delle primarie del Pd a margine dell'incontro con le categorie e le aziende agricole in Liguria. Poi, sulla Tav aggiunge: 'E' un'opera ...

Primarie Pd - Renzi : bene Vittoria Zingaretti - avversari non in casa : "Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta". Così Matteo Renzi, a scrutinio ancora in corso, commenta i risultati delle Primarie del Pd. "Adesso basta col fuoco amico: gli avversari ...

Favorita Vittoria Coppa Italia – I bookmakers non hanno dubbi : Atalanta davanti a tutti dopo l’andata delle semifinali : Premiato il buon rendimento dell’Atalanta sia in campionato sia nella corsa al trofeo: secondo Planetwin365 è la squadra di Gasperini la più quotata per sollevare la Coppa Italia Una vera e propria sorpresa divenuta certezza e, adesso, a un passo dal diventare leggenda. dopo il 3-3 ottenuto a Firenze, l’Atalanta è vicinissima alla finale di Coppa Italia. I bergamaschi non raggiungono questo obiettivo dal 1996, quando vennero ...

Sardegna - Solinas a un passo da Vittoria. Salvini : governo non rischia : Roma, 25 feb., askanews, - Lo scrutinio si trascina a rilento ma i risultati delle elezioni regionali in Sardegna sono ormai chiari e aprono una questione dentro il Movimento cinque stelle. Ma anche ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Vittoria importante - era da dicembre che non salivo sul podio” : Non può che essere al settimo cielo Federica Brignone al termine della vittoriosa combinata di Crans Montana, la terza vinta consecutivamente sulla pista svizzera dalla campionessa classe 1990. “E’ una pista molto tecnica e con tante curve da lavorare nella quale ho sempre un ottimo feeling – spiega la valdostana ai microfoni di FISI.org – Anche lo slalom mi piace molto, su una neve primaverile che fa scivolare abbastanza ...

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : Federica Brignone firma la decima Vittoria in carriera : Federica Brignone stellare! La valdostana, infatti, ha vinto la Combinata alpina di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019 grazie a due prove davvero spettacolari. Dopo la prova di discesa libera disputata in mattinata nella quale aveva scavato un buon margine tra sé e le specialiste dei pali stretti, la classe 1990 ha disputato una manche di slalom di grande intelligenza, nella quale non ha ...

LIVE Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 in DIRETTA : Federica Brignone a caccia della Vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il weekend sulle nevi svizzere e si preannuncia grande spettacolo con la prova mista che come sempre sarà particolarmente incerta: le slalomiste partono storicamente avvantaggiate ma sono possibili colpi di scena in terra elvetica e anche l’Italia cercherà di essere protagonista. Federica ...

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : Federica Brignone piazza la zampata in discesa - primo posto e caccia alla Vittoria : Federica Brignone ha piazzato la zampata nella discesa libera valida per la Combinata di Crans Montana, tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurra è stata impeccabile sul pendio svizzero, ha pennellato delle ottime linee ed è riuscita a fare velocità tagliando il traguardo col tempo di 1:30.94. La valdostana, galvanizzata dalla bella gara di ieri conclusa all’ottavo posto ad appena 33 centesimi dal podio, si è ...

Brivido Roma ma è ancora Vittoria : 3-2 al Frosinone : Ennesima prestazione a dir poco vergognosa della Roma, caratterizzata dai soliti momenti di amnesia e da veramente troppi errori individuali e tattici. Già dall’inizio i giallorossi non approcciano bene la partita e al 6° minuto il Frosinone passa subito in vantaggio grazie al gol di Ciano, favorito dalla “paperata” di Olsen e un errore in fase di misura di Nzonzi. Ma nonostante tutto i capitolini, sfruttando la loro superiore qualità tecnica, ...

Roma - Vittoria col cuore : i giallorossi superano il Frosinone 3-2 nei minuti di recupero : Non è stata una grande Roma, questo è certo, ma era fondamentale vincere. La squadra di Di Francesco doveva dare continuità alla serie positiva di vittorie ottenute contro Porto (in Champions) e Bologna. Baroni schiera il suo rinomato 3-5-2 avente come punto di riferimento le 2 punte Ciano e Ciofani. Il tecnico giallorosso risponde con il consueto 4-2-3-1 risparmiando i diffidati Cristante, Florenzi e il baby talento Zaniolo dato che tra una ...

Frosinone-Roma - Di Francesco : “era importante presentarsi al derby con una Vittoria” : Successo sofferto per la Roma nella gara di campionato contro il Frosinone, ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di DAZN: “preferisco una prestazione differente per vincere, il Frosinone ha messo l’anima in campo perchè si devono salvare, ci sono stati tanti errori tecnici, abbiamo anche rischiato di perderla, si vince anche in questo modo, mi auguro che adesso bisogna giocare per 90 minuti. Il secondo gol è ...

La Roma vince al 95' a Frosinone : Dzeko regala la Vittoria ai giallorossi : La Roma di Eusebio Di Francesco vede le streghe per mezz'ora contro il Frosinone di Marco Baroni, va sotto nel punteggio con la papera di Olsen, la ribalta nel giro di un minuto con le reti di Dzeko e ...