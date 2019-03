eurogamer

(Di sabato 9 marzo 2019) Aaryn Flynn è un ex generaldi, e ora si trova adi undidi proprietà di Improbable, sito nella città di Edmonton.Flynn ha lavorato pressoper ben 11 anni, riporta Gamespot, mentre è stato Generaldal 2015 al 2017. Si tratta di un'esperienza lavorativa di tutto rispetto, che lo ha portato ad occuparsi di titoli quali Mass Effect e Dragon Age, ma anche di un MMORPG, Star Wars: The Old Republic.Ora Aaryn Flynn, presso Improbable, si dedicherà alla realizzazione di "giochi multiplayer online basati sulla piattaforma SpatialOS".Leggi altro...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Un ex manager BioWare ora è a capo di un nuovo studio di sviluppo #BioWare - Eurogamer_it : Un ex manager BioWare ora è a capo di un nuovo studio di sviluppo #BioWare - Multiplayerit : Ex general manager di BioWare è ora alla guida di un nuovo studio di sviluppo -