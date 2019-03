Tav | Fico | “Il nostro no non è ideologico” ma “una battaglia identitaria del M5s”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Il no alla Tav “non è un atto ideologico” ma “unadel M5s”. Parla così Roberto, a Napoli per un convegno sulla criminalità minorile ospitato dal Circolo Posillipo. Nel corso del quale il presidente della Camera ha fatto un deciso richiamo alle origini del Movimento: “Nel 2005 la prima riunione non del movimento perché non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino – ha raccontato l’esponente pentastellato, grillino della primissima ora – perché quel giorno c’era la grande manifestazione per dire no alla Tav. Eravamo un centinaio di persone, oggi alcuni non ci sono, c’era anche Beppe Grillo. Finì la riunione e andammo tutti alla manifestazione No Tav”.Una posizione critica rimasta tale anche dopo l’ingresso dei grillini in Parlamento: “La prima uscita pubblica da ...

