Sfogo di Ferrero a Bogliasco | ' Basta | la Sampdoria non è in vendita'

ilsecoloxix

(Di sabato 9 marzo 2019) Genova - Intervento a sorpresa di Massimo. Al termine della conferenza stampa di Giampaolo , il presidente dellasi è presentato davanti a microfoni e taccuini. 'Non ...

grazioli_gianni : RT @DiMarzio: #Ferrero: '#Sampdoria in vendita? Non mi rompete più i c**** con questa storia' Il duro sfogo del presidente blucerchiato???… - marioo_____8 : RT @DiMarzio: #Ferrero: '#Sampdoria in vendita? Non mi rompete più i c**** con questa storia' Il duro sfogo del presidente blucerchiato???… - DiMarzio : #Ferrero: '#Sampdoria in vendita? Non mi rompete più i c**** con questa storia' Il duro sfogo del presidente bluce… -