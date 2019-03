Salute | “la verità è più di un consiglio” | convegno a Roma contro le fake news

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Il dilagare dellerappresenta un rischio crescente per ladei cittadini. Per contrastare questo fenomeno l’antidoto più efficace rimane la corretta informazione. Dai vaccini alle malattie rare, dalle terapie per i tumori alle regole per un’alimentazione equilibrata, sono tanti gli ambiti in cui è possibile diffondere false notizie che possono mettere a rischio ladei cittadini. Ecco perché il 12 marzo alle 11 si terrà a, al Palazzo dell’Informazione, la tavola rotonda ‘True, goode informazione, quando laè più di un consiglio‘, promossa da Adnkronos con il contributo non condizionante di Takeda Italia. Istituzioni, società medico-scientifiche, aziende e opinion leader attivi nella lotta allepresenteranno progetti, iniziative e strumenti ad hoc realizzati per riconoscere fonti attendibili ed evitare ...

