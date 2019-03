calcioweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Clima teso in casa Paris Saint Germain, a tre giorni dalla clamorosa eliminazione in Champions per mano del Manchester United. Questa volta sono stati ia farsi sentire, tramite il Collettivo Ultras Parigi.Con un comunicato abbastanza forte hanno chiesto aipiù rispetto, grinta, professionalità e ambizione. “Orgogliosi dei nostri colori, non dei nostri giocatori. Compratevi glivia” i passaggi più chiari che non lasciano molto spazio alle interpretazioni.Fiers de nos couleurs, pas de nos joueurs ! #PSGMAN pic.twitter.com/huz95SbLxT— Collectif Ultras Paris (@Co Ultras Paris) 8 marzo 2019L'articolo PSG,: “Compratevi glivia”CalcioWeb.

CalcioWeb : #PSG, tifosi furiosi attaccano i calciatori: 'Compratevi gli attributi o andate via' [FOTO] - marti_cm8 : RT @FuoriRosaTV: Ma secondo voi in Francia i tifosi Dell Ajaccio sfottono quel del PSG con fino al confine o puttanate simili? - PrinceOfXtreme : RT @FuoriRosaTV: Ma secondo voi in Francia i tifosi Dell Ajaccio sfottono quel del PSG con fino al confine o puttanate simili? -