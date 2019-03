Piatek torna a dettare legge e regala i tre punti al Milan | battuto il Chievo per 2 a 1

Piatek - Zapata - Pavoletti : bentornato vero numero 9 : Sassuolo, De Zerbi: "Piatek sarà uno dei 5 migliori attaccanti al mondo salvatori - Alberto Zaccheroni, nel commentare la stagione del Milan, ha centrato il punto della questione centravanti: 'Con ...

Galliani cuore rossonero : "Milan tornato in mano ai milanisti - Piatek e Paquetà super" : Adriano Galliani è concentrato sul Monza, ma ha sempre il Milan nel cuore. " Il Milan è tornato in mano ai milanisti - ha spiegato a RMC Sport -. E' la squadra che si è rinforzata di più a gennaio in tutta Europa , ora ha tutto per competere in Champions". " Gattuso sta andando oltre ogni più rosea aspettativa e Donnarumma è pazzesco ",...

Milan - Piatek-Paquetà come Schevchenko e Kakà. E San Siro torna a sognare : lunga, sì. La strada verso la Champions resta lastricata di insidie, già sabato per il Milan sarà un esame durissimo: a Bergamo contro l'Atalanta, la squadra più in forma del torneo?, sarà uno scontro ...

Il Milan cancella il Cagliari 3-0 con Paquetá e Piatek Il Diavolo torna quarto Foto Cr7 esulta come Dybala : foto : I rossoneri vincono a San Siro, centrano il sesto risultato utile consecutivo e scavalcano in un colpo solo le due romane e l’Atalanta. Il brasiliano dedica il gol ai morti del Flamengo