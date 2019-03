MotoGp – Vinales show in Qatar | qualifiche nel segno dello spagnolo | prima fila da

MotoGp – Meregalli - l’errore nelle Fp2 nel box di Valentino Rossi e la prova di Vinales : l’analisi del team director Yamaha : L’analisi di Maio Meregalli al termine delle Fp3 del Gp del Qatar: le parole del team director Yamaha su Valentino Rossi e Maverick Vinales E’ terminata la terza sessione di prove libere del Gp del Qatar: i piloti sono scesi in pista per continuare il loro lavoro in vista delle qualifiche di questo pomeriggio. In particolar modo, Valentino Rossi ha cercato di staccare il pass per la Q2, dopo la difficile giornata di ieri, senza ...

MotoGp - Viñales in… soccorso di Marquez : “il suo tempo record? L’ho aiutato io perchè è infortunato” : Avendo Marquez centrato il suo tempone sfruttando la scia di Viñales, lo spagnolo della Yamaha ha commentato l’accaduto con ironia Sensazioni positive per Maverick Viñales dopo la prima giornata di prove libere in Qatar, lo spagnolo ha chiuso al secondo posto nelle FP2 dietro al solo Marquez, riuscito a strappare un super tempo sfruttando la scia proprio del pilota Yamaha. AFP/LaPresse Ottime le indicazioni raccolte da Viñales, ...

MotoGp : in Qatar Marquez domina le libere davanti a Viñales - Rossi non si migliora : Strano ma vero, l'uomo del primo giorno in Qatar è Marc Marquez. Alla fine di due turni è lui a chiudere in testa in 1'53'380 davanti a Viñales, a 474 millesimi,, Miller, 528,, Petrucci, 673,, l'...

Maverick Vinales MotoGp GP Qatar 2019 : “La M1 va bene in curva - ma in velocità perdiamo tanto rispetto ai rivali” : Maverick Vinales (Yamaha) ha chiuso il suo venerdì del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP con il secondo tempo assoluto, a poco meno di mezzo secondo da uno scatenato Marc Marquez. Per lo spagnolo il bicchiere è mezzo pieno, ma il lavoro deve essere ancora lungo per portare la M1 nelle migliori condizioni in vista della gara e del prosieguo della stagione. “Era davvero importante essere tra i primi 10 oggi – spiega al profilo ...

MotoGp - Fp2 Qatar – Vinales va veloce - Marquez lo beffa : duello a tutto gas sul circuito di Losail [TEMPI] : Marc Marquez beffa Vinales e si va a prendere la prima posizione nelle Fp2: i tempi della seconda sessione di prove libere sul circuito di Losail Dopo i test invernali, classico antipasto che precede l’inizio di stagione, i piloti di MotoGp tornano ufficialmente in pista per le prime sessioni di prove libere in vista della gara d’esordio nel Motomondiale. Sfrecciano le moto sul circuito di Losail, con le Fp1 che hanno visto ...

MotoGp – Il 2018 è solo un brutto ricordo - Vinales ricomincia da zero : “siamo sulla strada giusta” : Maverick Vinales più carico e motivato che mai: lo spagnolo della Yamaha ha ritrovato il sorriso e lo spirito giusto per ripartire da zero. Le sensazioni del pilota in conferenza stampa in Qatar L’attesa è finalmente terminata: i piloti e tutti gli uomini degli staff delle squadre partecipanti al Motomondiale 2019 popolano nuovamente il paddock, quello di Losail, dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Qatar 2019 : “La Yamaha ha lavorato sodo ma dobbiamo ancora migliorare - non vedo l’ora di iniziare” : Primo weekend della stagione 2019 e prima consueta conferenza stampa del giovedì per i piloti più attesi al via del Mondiale MotoGP. Uno dei corridori indiziati per il successo in Qatar è sicuramente Maverick Viñales, vincitore a Losail nel 2017 e reduce da un ottimo pre-campionato in cui è stato tra i migliori con buona costanza grazie ai miglioramenti della Yamaha nella nuova versione per il 2019. L’iberico è parso molto consapevole dei ...

MotoGp - Maverick Vinales : 'Secondo me il favorito è Lorenzo - noi dobbiamo lavorare molto' : MotoGP Gp Qatar - Alla vigilia del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2019, Maverick Vinales ha concesso una lunga intervista a Sky Sport MotoGP, insieme al compagno di squadra, Valentino Rossi . Il pilota stagnolo della Yamaha, dopo l'ottima preseason, inizia il nuovo campionato fiducioso, ma consapevole che non sarà facile ...

MotoGp – Motivazioni extra e tanta fiducia - Vinales pronto per il Qatar : “sono forte abbastanza per il podio” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla vigilia del Gp del Qatar: lo spagnolo della Yamaha fiducioso e ottimista in vista dell’esordio stagionale Maverick Vinales è pronto per tornare in sella alla sua M1 e battagliare in pista per il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. I piloti danno appuntamento a domenica 10 marzo a tutti gli appassionati delle due ruote per il Gp del Qatar, che aprirà ufficialmente le danze del nuovo ...

MotoGp – Dalla sfida con Valentino ai favoriti per il 2019 - Vinales precisa : “battere Rossi? Era una battuta” : Maverick Vinales pronto per la stagione 2019 di MotoGp: Dalla battuta sulla sfida col suo compagno di squadra, alle novità per il nuovo Motomondiale Domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di MotoGp. I piloti, dopo le sessioni di test invernali, sono ormai pronti al debutto sul circuito di Losail. Le danze si apriranno ufficialmente giovedì con la primissima conferenza stampa dei piloti, per poi assistere alle ...

MotoGp - l’avvertimento di Biaggi a Viñales : “Yamaha libro complicato - Valentino Rossi è… ingombrante” : Il Corsaro ha parlato della stagione di MotoGp che sta per cominciare, soffermandosi anche su Valentino Rossi e sulle sue possibilità di vincere il decimo titolo mondiale Due ruoli da svolgere contemporaneamente, tornando finalmente a respirare a pieni polmoni l’aria del paddock. Max Biaggi si prepara a vivere una stagione esaltante, seguendo da un lato il suo Max Racing Team in Moto3 e l’Aprilia dall’altro nel ruolo di ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Maverick Vinales e la grande chance - una M1 finalmente pronta verso il titolo : Se ci fosse una graduatoria virtuale per eleggere il pilota che è uscito nel migliore dei modi dai test pre-stagionali della MotoGP, non potremmo che annoverare Maverick Vinales nelle prime posizioni. In vetta probabilmente no, perchè alcune criticità permangono in casa Yamaha, ma lo spagnolo (che quest’anno ha anche cambiato numero sulla carena, passando dal 25 al 12) ha dimostrato di sentirsi a proprio agio con la nuova M1, che lo ha ...

MotoGp - Test Losail 2019 : segnali di risveglio in Yamaha. Maverick Vinales e Valentino Rossi possono rallegrarsi ma c’è ancora lavoro da fare : Il tempo dei Test di MotoGP è scaduto e ora non resta che affrontare il Mondiale 2019, che avrà inizio proprio nello stesso luogo in cui si è provato per tre giorni e in cui i team della classe regina hanno incamerato ed elaborato dati a profusione. 72 ore a Losail (Qatar) nelle quali la Yamaha è tornata in auge. Quattro M1 nei primi sei posti non si vedevano da un po’ e, anche se non vi sono punti in palio, i miglioramenti sono ...