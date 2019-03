MotoGp | Morbidelli e l’incidente nelle FP2 | “niente incendio | ecco perchè i commissari

MotoGp – Fp2 Qatar - che volo per Morbidelli! Il pilota italiano cade in curva 1 : la Yamaha prende fuoco [VIDEO] : Franco Moribdelli assaggia l’asfalto del circuito di Losail: caduta per il pilota della Yamaha durante le Fp2 in Qatar, la sua Yamaha prende fuoco Le Fp2 in Qatar non si aprono nel modo migliore per Franco Morbidelli. Il pilota del team Yamaha Petronas, ha assaggiato l’asfalto del circuito di Losail, durante la seconda sessione di prove libere del gran premio del Qatar. Morbidelli è caduto in curva 1 a grande velocità, senza ...

MotoGp - GP Qatar 2019. Franco Morbidelli : 'Valentino Rossi? Lo attaccherò come gli altri' : Il Mondiale 2019 potrebbe essere l'anno della svolta per Franco Morbidelli . Un pilota che sta affrontando un importante percorso di crescita per arrivare a lottare con i primi della classe. Il nuovo ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Franco Morbidelli sogna il salto di qualità con la Yamaha SRT : Il conto alla rovescia sta per concludersi, domenica 10 marzo è sempre più vicina con l’Italia che può contare su diversi piloti competitivi in grado di fare risultato sin dalla prima gara in Qatar. Uno di questi è Franco Morbidelli, alla seconda stagione in MotoGP, il quale proverà ad effettuare un salto di qualità con il nuovo team Yamaha Petronas SRT dopo aver chiuso la stagione d’esordio in Honda con il Team Marc VDS in 15^ ...

MotoGp - Mondiale 2019 : i possibili outsider e le rivelazioni. Alex Rins e Danilo Petrucci in prima fila - Morbidelli e Bagnaia per stupire : Il Circus delle due ruote è pronto per aprire le porte e dare il via allo spettacolo. Nello scenario affascinante di Losail (Qatar), sotto le luci artificiali, i centauri della MotoGP sono desiderosi di regalare agli appassionati tante emozioni. La lunga pausa invernale è stata arricchita dai consueti test che hanno dato alcune indicazioni sui valori in pista ma non hanno detto tutta la verità rispetto alle qualità dei concorrenti. Nella classe ...

MotoGp - Franco Morbidelli : “La Yamaha è molto amica del pilota - ma Ducati e Honda sono favorite” : Franco Morbidelli si prepara a vivere il suo secondo anno in MotoGP. Il pilota romano è passato in questa stagione alla Yamaha e punta ad una stagione di rilancio dopo un primo anno difficile, anche perchè arrivava da campione della Moto 2. Morbidelli si racconta così alla Gazzetta dello Sport: “E’ stata dura. Dopo un anno e più con vittorie, podi e pole ti abitui a certi risultati e anche quando non ero competitivo sapevo che le ...

MotoGp – Test Qatar - Morbidelli distrugge la sua Yamaha : la moto di Franco riportata ai box dopo la caduta [VIDEO] : Franco Morbidelli cade durante la prima giornata di Test in Qatar, il pilota italo-brasiliano costretto a rientrare ai box con la sua Yamaha distrutta dopo la caduta di Marc Marquez, anche Franco Morbidelli a causa di un capitombolo torna ai box durante la prima giornata di Test in Qatar. In vista dell’inizio del campionato mondiale di motoGp, i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote, non senza incidenti. Il pilota del ...

MotoGp – Una nuova avventura per Morbidelli e Quartararo : i piloti Petronas alla 8 Ore Sepang : Fabio Quartararo e Franco Morbidelli alla 8 Ore di Sepang: la conferma arriva dal CEO del Sepang International Circuit Razali Manca sempre meno all’esordio stagionale di MotoGp: i piloti sono pronti per un’ultima sessione di test, in Qatar, prima del debutto proprio sul circuito di Losail per la prima appassionante gara, in programma il 10 marzo. Tante le novità per la nuova stagione di MotoGp, tra queste sicuramente il nuovo ...

MotoGp - Morbidelli correrà la 8 ore di Sepang : A confermarlo è stato il boss della scuderia Razlan Razali: ' Sono sicuro che i nostri piloti attireranno ancora gente da tutto il mondo ad assistere a questo evento incredibile '. ALTRI EVENTI ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGp e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Franco Morbidelli, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Non pensavo che i piloti dell’Academy potessero battermi : Bagnaia e Morbidelli impressionanti” : Valentino Rossi può considerarsi a tutti gli effetti l’artefice dei trionfi di Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia che hanno vinto gli ultimi due Mondiali Moto2 correndo con la VR46 Riders Academy, la scuderia messa in piedi proprio dal Dottore. Il nove volte Campione del Mondo non aveva certo pensato che qualcuno dei suoi “protetti” avrebbe potuto batterlo in pista ma ora l’ipotesi è estremamente concreta: gli ultimi ...

MotoGp – Test Sepang - Morbidelli esalta la Ducati e analizza gli avversari : “con lo stesso motore di Rossi e Vinales ho passo importante” : Franco Morbidelli e le sue impressioni a conclusione dei Test invernali di MotoGp: il pilota italo-brasiliano commenta anche le prestazioni degli avversari “Questa mattina (ieri, ndr) ho fatto finalmente un time attack come si deve. Però non è stato minimamente vicino a quello delle Ducati. Specialmente a quello di Petrucci. Con la gomma Soft normale, non con la extrasoft, ha fatto un tempone. Io ho provato con una Soft stamattina ...

MotoGp - test di Sepang. Franco Morbidelli : 'Passi avanti - ma le Ducati facevano paura' : Franco Morbidelli è una delle sorprese più belle dei test di Sepang. Alla fine della terza giornata, ci sono cinque piloti italiani nelle prime dieci posizioni . Il "Morbido" occupa l'ottavo posto, ...

MotoGp – Test Sepang - primo giorno di prove promettente per Morbidelli : “ho ritrovato il feeling del 2018” : Franco Morbidelli positivo dopo il primo giorno di Test a Sepang: il pilota della Yamaha Petronas parla delle sensazioni provate a bordo della M1 Marc Marquez è stato il più veloce nel primo giorno di Test invernali a Sepang. Il pilota spagnolo, nonostante la recente operazione alla spalla, ha mostrato i denti sul circuito malese, mettendosi alle spalle Alex Rins e Maverick Vinales. Franco Morbidelli, invece, alla sua seconda stagione in ...