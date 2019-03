ilsecoloxix

(Di sabato 9 marzo 2019) ... 'Abbiamo ricevuto migliaia di registrazioni da persone di tutte le età provenienti da tutto il mondo. Siamo così grati a tutti coloro che hanno mostrato interesse a aiutarci a preservare le...

MGraziaBonacci : RT @fulviocerutti: Le isole Faroe chiudono ai turisti per un fine settimana per tutelare la natura selvaggia @LaStampa @penna_noemi https:/… - LaStampa : RT @fulviocerutti: Le isole Faroe chiudono ai turisti per un fine settimana per tutelare la natura selvaggia @LaStampa @penna_noemi https:/… - IzzoEdo : RT @fulviocerutti: Le isole Faroe chiudono ai turisti per un fine settimana per tutelare la natura selvaggia @LaStampa @penna_noemi https:/… -