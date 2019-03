huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) È solo una suggestione, una fantasia. Ma se ci fosse del vero sarebbe un 'tradimento' politico, oltre che amoroso. C'è una foto sul profilo Instagram di Elia, l'ex fidanzata di Matteo Salvini, che scatena i dubbi e i pettegolezzi social e non solo. "Follementedi", si legge nella didascalia che accompagna la foto.E, in effetti, la conduttrice de La prova del Cuoco guarda con aria sognante il collega della Rai, giornalista del Tg1 a suo tempo proposto dai Cinque Stelle come direttore. Una simpatia 'grillina' che, in caso di, andrebbe dunque a cozzare con i trascorsi amorosi dellacon il vicepremier leghista.Visualizza questo post su InstagramFollementedi @❤️❤️❤️❤️Un post condiviso da(@) in data: Mar 4, 2019 at ...

HuffPostItalia : Il presunto flirt tra Elisa Isoardi e Alberto Matano: 'Innamorata di lui' - CBreezyItalia : @BITCHYFit @bitchyf più che altro perché la gente si indigna se si pubblica un articolo di presunto flirt gay ed et… - infoitcultura : I Castelli Romani in tv con Giampaolo Celli e il presunto flirt con la moglie di Riccardo Fogli -