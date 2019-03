Giovanni Kean | ' Preferisco che Moise rimanga a Torino ad allenarsi con Ronaldo e Dybala'

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Ieri sera la Juventus ha vinto la gara contro l'Udinese per 4-1. Ad aprire le marcature con una doppietta è stato il giovanissimo. Dell'ottima performance dell'attaccante classe 2000 ha parlato il fratello, intervistato da TuttoJuve.com.La performance e l'amicizia con Pjanic Il fratello diha dichiarato che il centravanti si è preparato attentamente per tutta la settimana e che si è allenato molto bene, e ciò ha indubbiamente favorito la sua performance di spessore contro l'Udinese. Si tratta di un ragazzo puntiglioso che cerca di fare del suo meglio ogni qualvolta viene chiamato in causa.Ad assistere al match, in tribuna c'erano la mamma e lo zio del baby attaccante, come dimostra la foto postata sui social da Miralem Pjanic. Il bosniaco è molto legato ae, avendolo conosciuto, il fratello del giovane attaccante lo reputa una persona fantastica che ...

