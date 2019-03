Ex moglie ' scansafatiche' | stop mantenimento

L'ex moglie è una "scansafatiche" - la giudice di Treviso blocca l'assegno di divorzio : Se L'ex moglie è una 'scansafatiche' non ha diritto all'assegno di mantenimento. E' la motivazione che ha spinto un giudice di Treviso non solo a negare i 1.900 euro al mese che una donna voleva come assegno divorzile, ma anche a far interrompere la corresponsione di 1.100 euro che da oltre un anno riceveva dal suo ex marito.Per il collegio di giudici, presieduto tra l'altro da una donna, il divario economico tra i due è ...

L'ex moglie è "scansafatiche" - il giudice le nega l'assegno di divorzio : Lei, 35enne di origini sudamericane, è invece laureata in economia e disoccupata. Si sono sposati nel 2007 e per alcuni anni hanno abitato all'estero prima di trasferirsi definitivamente in Veneto. ...

Divorzio - niente assegno se la moglie è pigra : il giudice donna nega i 1900 euro a una 'scansafatiche' : È una sentenza storica quella emessa da un giudice di Treviso in una causa di . Se l'ex moglie è una scansafatiche non ha diritto all'assegno di mantenimento. È la motivazione che ha spinto un giudice ...

Divorzio - niente assegno se la moglie è pigra : il giudice nega i 1900 euro a una 'scansafatiche' : È una sentenza storica quella emessa da un giudice di Treviso in una causa di . Se l'ex moglie è una scansafatiche non ha diritto all'assegno di mantenimento. È la motivazione che ha spinto un giudice ...

'Niente assegno di divorzio se la moglie è una scansafatiche' : Lei, 35enne di origini sudamericane, è invece laureata in economia e disoccupata. Si sono sposati nel 2007 e per alcuni anno hanno abitato all'estero prima di trasferirsi definitivamente in Veneto. ...

L'ex moglie è 'scansafatiche' - il giudice blocca l'assegno di divorzio : Se l ex moglie una scansafatiche non ha diritto all assegno di mantenimento . la motivazione che ha spinto un giudice di Treviso a negare 1.900 euro al mese che una donna voleva come assegno divorzile ...

Ex moglie 'scansafatiche' - stop a assegno : ANSA, - VENEZIA, 9 MAR - Se l'ex moglie è una scansafatiche non ha diritto all'assegno di mantenimento. E' la motivazione che ha spinto un giudice di Treviso a negare 1.900 euro al mese che una donna ...