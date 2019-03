Due settimane per stabilizzare la batteria del Samsung Galaxy S8 con aggiornamento

Marte - pausa forzata di Due settimane per inSight : Ci sono problemi per inSight, il robotino della NASA giunto su Marte lo scorso 26 novembre, progettato per cercare forme di vita nel sottosuolo. Dopo aver messo in campo il sismometro Seis (Seismic Experiment for Interior Structure), e il termometro Hp3 (Heat and Physical Properties Package), il rover ha iniziato le delicate operazioni di perforazione del suolo marziano. Ad entrare in azione è stato proprio lo strumento Hp3 , alias ...

Dieta Mayr - elimina la pancia in Due settimane con pane e latte : Ideata dal medico austriaco Franz Xaver Mayr, specializzato nella cura dei disturbi della digestione, la Dieta Mayr promette di riequilibrare l’intero organismo partendo da un assunto: la causa di molte malattie sta proprio nell’accumulo di troppe tossine nell’intestino. È proprio dallo stato dell’apparato digerente, che la salute è influenzata: prendendosi cura di stomaco, intestino & co., non solo si curano ...

Il bilancio Pirelli sulle Due settimane di test : Archiviato anche il secondo test pre-stagione a Barcellona, adesso il lavoro dei team si sposta all’interno delle factory, per esaminare l’enorme quantità di dati raccolti negli otto giorni delle due sessioni al Catalunya e prepararsi per il debutto vero in pista al GP d’Australia. Stesso discorso per Pirelli: Mario Isola, Responsabile F1 e Car Racing, […] L'articolo Il bilancio Pirelli sulle due settimane di test sembra ...

F1 - Test Barcellona 2019 : la classifica dei migliori 10 tempi delle Due settimane del Montmelò : Con i “botti” finali si sono concluse le due settimane di Test F1 di Barcellona. I piloti, specialmente nelle ultime giornate, hanno voluto forzare, andando a ritoccare il precedente record dei Test, e sfiorando la pole position di Lewis Hamilton del Gran Premio di Spagna 2018. I primi tre tempi, incredibile a dirsi, sono racchiusi in un solo centesimo, con Sebastian Vettel davanti a Lewis Hamilton per 3 millesimi ed a Charles ...

Muore Due settimane dopo l'incidente : dopo due settimane in terapia intensiva, è morto il pensionato di Santhià coinvolto un incidente stradale avvenuto tra sabato 9 e domenica 10 febbraio, a Chivasso, all'incrocio tra la Statale 11 e l'...

Tav : Toninelli - 'Tra Due settimane al massimo decideremo' : Sul Tav 'tempo due settimane al massimo decideremo, come abbiamo deciso sempre nella maggioranza': lo afferma il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a Radio24. L'analisi costi-...

F1 - Norris mette le cose in chiaro : “battere Sainz? Non è l’obiettivo delle prossime Due settimane” : Il pilota britannico ha parlato del suo rapporto con Sainz, ammettendo di volerlo battere ma non nell’immediato Primi chilometri da pilota ufficiale per Lando Norris, protagonista nel Day-2 dei test di Barcellona al volante della McLaren. Il rookie del team di Woking ha completato l’intero programma di lavoro a lui affidato, ottenendo buone sensazioni al volante della monoposto. AFP/LaPresse Interrogato sulle sue sensazioni e ...

Collovati e le frasi sessiste : la Rai sospende l'ex calciatore per Due settimane : Una "squalifica" di due settimane. La Rai ha deciso di sospendere Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate durante l'ultima puntata di Quelli che il calcio . l'ex campione del mondo di Spagna '82 aveva negato la competenza tecnica delle donne del calcio: "Non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco". Poi aveva ribadito ilm suo concetto:...

