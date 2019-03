Calcio – La Nazionale femminile statunitense fa causa alla Federazione | “noi discriminate”

8 marzo - Nazionale Usa donne fa causa alla FederCalcio : discriminazione : «Crediamo che combattere per l'uguaglianza di genere nello sport sia parte di questa responsabilità». La causa è simile a quella intentata tre anni fa da cinque giocatrici, che portò a un accordo ...

Usa - la nazionale di Calcio donne fa causa alla federazione : "Pagate meno degli uomini' : Nell'azione legale presentata presso una corte distrettuale di Los Angeles, le campionesse del mondo in carica - guidate dalla 'capitana' Alex Morgan -accusano la federazione di "discriminazione di ...

Spezia Calcio : la Nazionale under 23 nigeriana convoca Okereke : La Spezia - La Nazionale U23 nigeriana ha ufficialmente convocato David Okereke per il 18 marzo. Il giocatore, chiamato a partecipare alle qualificazioni per la Coppa D'Africa, non salterà la gara con ...

Calcio femminile : la Nazionale italiana disputerà due amichevoli contro la Polonia e la Repubblica d’Irlanda : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, dopo le vittorie nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà due “friendly match“, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la ...

Zaniolo bambino prodigio : in 5 mesi Nazionale - campionato e Champions. Il Calcio italiano se lo tenga stretto : Cinque gol nelle ultime 9 gare, Sassuolo, Torino, Milan, 2 al Porto, tutti all'Olimpico, hanno fatto vedere al mondo quello che Eusebio Di Francesco aveva intuito negli allenamenti di Trigoria. Il ...

Calcio - il Presidente Gravina e il futuro della Nazionale : “Necessario investire sui giovani - attendo una risposta da Vialli” : Nella conferenza stampa di apertura del raduno della Nazionale italiana di Calcio che si terrà a Coverciano tra oggi e domani è intervenuto anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il massimo esponente della FederCalcio ha dialogato a lungo con il CT Mancini e ha incontrato la squadra, presentando poi ai microfoni dei giornalisti presenti i progetti per il futuro e le linee guida da seguire per garantire un futuro di soddisfazioni al ...

Calcio - Roberto Mancini apre il raduno della Nazionale : “Quagliarella merita di essere qui - sono contento dei nostri giovani” : Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha inaugurato il raduno della Nazionale italiana di Calcio che si terrà a Coverciano nelle prossime ore con la conferenza stampa di rito. L’allenatore ha ringraziato le società per la disponibilità nel mettere a disposizione i propri giocatori e ha sottolineato l’importanza dell’occasione per consolidare il gruppo in vista dei prossimi appuntamenti. Gli azzurri scenderanno in campo per le ...

Calcio : raduno per la Nazionale italiana. Tutti i convocati : c’è Fabio Quagliarella - presenti anche Bastoni - Zaniolo - Tonali e Kean : Arriva la tanto attesa chiamata per Fabio Quagliarella: non è ancora ufficiale, visto che non ci saranno partite da disputare, ma il bomber della Sampdoria parteciperà al prossimo raduno della Nazionale italiana. La squadra guidata da Roberto Mancini sarà a lavoro lunedì 4 e martedì 5 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Preparazione in vista dei prossimi importanti appuntamenti: le prime sfide delle qualificazioni agli Europei ...

Calcio : Gianluca Vialli potrebbe diventare capo delegazione della Nazionale Italiana. Il ritorno della storica coppia con Mancini? : Una vecchia coppia tanto apprezzata sul rettangolo di gioco potrebbe tornare a ricostituirsi. E’ il caso di Gianluca Vialli e Roberto Mancini, i “Gemelli del gol” ai tempi dello scudetto della Sampdoria, che in vesti diverse potrebbero riprendere a lavorare insieme. Vialli, infatti, potrebbe diventare il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana di Calcio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha avuto un colloquio ...

Nazionale - incontro Vialli-Gravina in FederCalcio : sul tavolo il ruolo di capo-delegazione azzurro : Il presidente della FIGC ha incontrato Vialli per proporgli il ruolo di capo-delegazione della Nazionale azzurra Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha incontrato oggi in Federcalcio verso l’ora di pranzo l’ex giocatore della Nazionale Gianluca Vialli. L’idea su cui si lavora è quella di inserirlo con un ruolo attivo in federazione come capo-delegazione della Nazionale. Gravina ha sempre sottolineato la sua volontà ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Le partite contro Cile e Galles ci serviranno per migliorare la nostra esperienza internazionale” : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

Sanzo (CONI Toscana) – “Un 2019 nel quale il Calcio italiano ha l’occasione di recuperare credibilità internazionale” : “Negli ultimi anni l’Italia ha dimostrato di essere molto competitiva a livello di sport individuali, un po’ meno in quelli di squadra. Ma già a partire dal 2018 si sono registrati messaggi incoraggianti e il mio augurio è che anche nel 2019 si confermi questa tendenza. Spero soprattutto che il calcio azzurro possa recuperare quel ruolo che storicamente gli spetta in ambito internazionale”. Il presidente del Coni Toscana Salvatore Sanzo ...

Lega Calcio : "Prima coppa internazionale a cui assisteranno anche le donne" : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

Calcio - Roberto Mancini : “Sta nascendo una grande squadra - siamo sulle tracce della Nazionale del 1990” : Stiamo vivendo i primi giorni del 2019, un anno che, calcisticamente parlando, non ci regalerà nè Europei, nè Mondiali nè, tantomeno, una Confederations Cup. In poche parole, quindi, la Nazionale italiana vivrà 12 mesi intensi a livello di qualificazioni per Euro2020 ma, soprattutto, un lungo periodo da sfruttare per crescere, dopo il disastro della non qualificazione a Russia2018. Tempo, quindi, di fare il punto della situazione con il nostro ...