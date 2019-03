Allegri | Cinque vittorie allo scudetto Douglas Costa recupera

Juve - la sveglia di Agnelli. Allegri ha cinque problemi : E' stato un 3-0 netto, quasi mai in discussione quello dell'Atalanta con la Juve ntus. Soprattutto, si è vista una squadra con diversi problemi a venti giorni dalla partita dell'anno, in trasferta ...

Max Allegri - cinque curiosità sul mister della Vecchia Signora : Massimiliano Allegri è arrivato a guidare la Juve in punta di piedi dal Milan ed inizialmente 'etichettato' da qualche tifoso di non essere all'altezza della sostituzione di Antonio Conte. I tifosi scettici si sono presto ricreduti anche grazie al suo palmarès: 1 campionato di serie C, 1 supercoppa di serie C, 5 campionati di serie A, 4 coppa Italia e 3 supercoppa italiana. Di seguito cinque curiosità su uno tra gli allenatori più ambiti del ...