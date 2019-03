Triptorelina per la disforia di genere anche in Italia | non fa cambiare sesso e salva vite

wired

(Di venerdì 8 marzo 2019)Indobbiamo proprio essere impazziti. Almeno a leggere i titoli di certi giornali: La sanità pubblica passa la puntura per farai minori. O ancora, più incisivo (nel caso ce ne fosse bisogno): Ci costringono a pagare il farmaco che faai ragazzini. Insomma: che succede? Ci siamo trasformati di colpo in una roccaforte della fantomatica, e temutissima pare, teoria gender (che, ricordiamolo, non esiste)? Non proprio: capita che l’Aifa, su richiesta delle principali società scientifichene, ha stabilito l’estensione della prescrivibilità e rimborsabilità di un farmaco utilizzato per il trattamento delladinegli adolescenti. Si chiama, ed è una molecola in grado di agire sul sistema endocrino e sospendere così l’arrivo della pubertà.Peccato che con il cambio dinon c’entri proprio nulla: il suo utilizzo è ...

