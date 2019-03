Salone di Ginevra 2019 - Le novità firmate dai tuner - VIDEO

quattroruote

(Di venerdì 8 marzo 2019) TechArt. La TechArt mantiene fede al suo amore per il mondo Porsche e svela la GTStreet RS, sviluppata combinando i contenuti della GT3 RS e della Turbo S con una aerodinamica esclusiva in carbonio. Il boxer biturbo rimane collegato alla trazione integrale, a differenza della GT2 RS, ma viene elaborato fino a 770 CV e 920 Nm. Bastano 2,5 secondi per toccare i 100 km/h e la spinta continua fino ai 340 km/h autolimitati per preservare i pneumatici. Accanto a questa folle 911 la TechArt espone anche la Grand GT, una interpretazione della Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid modificata solo dal punto di vista estetico.ABT. La tedesca ABT, specializzata nei modelli del gruppo Volkswagen, presenta la sua interpretazioni della Audi Q8 (la 50 TDI portata a 330 CV e 650 Nm) e della Cupra Ateca (ora capace di 350 CV e 440 Nm), ma espone anche l'Audi RS4 in versione Plus con il V6 ...

