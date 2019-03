NaturalBOOM® con l’atleta WCMX Ilaria Naef nel suo ‘giro della morte’ da Record Mondiale!

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) La venticinquenne di Varazze ha compiuto la grande impresa nella Conca di Prato Nevoso, prima atleta assoluta al mondo di Wheelchair Motocross a compiere un backflip completo sulla neve. Allenatore d’eccezione perè Vanni Oddera, Campione del Mondo Freestyle e amico diQuando ‘volere è potere’ si raggiungono risultati ambiti ma, fino ad un certo punto, quasi impensabili. Questa è la filosofia di vita di, atleta venticinquenne di Wheelchair Motocross che ha da poche ore raggiunto un obiettivo incredibile, conquistando ilMondiale con il giromorte completo in carrozzina sulla neve, la prima volta in assoluto al mondo!Accanto alvarazzina, nota per il suo carattere tenace e per la grande passione per lo sport, ancheche ha supportatocon il primo MentalDrink® al mondo, consentendole di ottenere la ...