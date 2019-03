Elettra Lamborghini se la prende con Taylor Mega su Instagram | Non mi riferivo a

Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione : il video sfogo : Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione: l’ex naufraga si sfoga sui social “Vi ho lasciati parlare, a breve parlo io”, così Taylor Mega ha annunciato ai propri follower l’intenzione voler dire la sua in merito ad alcuni fatti che, direttamente o indirettamente, l’hanno coinvolta in queste ore. Le persone su cui ha avuto […] L'articolo Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro ...

Elettra Lamborghini sexy su Instagram : follower pazzi dell'ereditiera : Elettra Lamborghini , la Paris Hilton italiana, è sulla cresta dell'onda in questo momento. L'ereditiera di una delle più famose case automobilistiche del mondo ha iniziato la sua carriera ...

The Voice - ma se Elettra Lamborghini ha le caratteristiche per stare in giuria del talent - perché non scegliere Giulia De Lellis per quella del premio Strega? : Non si parlava così tanto di The Voice dai tempi della suorina. Vuoi per la ventilata quanto improbabile cancellazione del programma dal palinsesto di Rai 2, vuoi per il braccio di ferro tra Freccero e l’ad Salini sulla presenza di Sfera Ebbasta (che stando alle ultime news non ci sarà) come giudice, vuoi per la scelta di Fremantle di sfilarsi dal progetto, fatto sta che il talent musicale (che quando è in onda non brilla mai per ascolti) ...

Smentita Elettra Lamborghini al serale di Amici di Maria De Filippi - sarà a The Voice? : Elettra Lamborghini al serale di Amici di Maria De Filippi? Per niente. Sembra infatti che Maria De Filippi non abbia contattato Elettra Lamborghini, né abbia intenzione di farlo in vista dell'avvio della fase serale dell'edizione numero 18 del talent show. La notizia tuttavia impazza sul web ma di fondato non c'è assolutamente niente. Maria De Filippi potrebbe già essere effettivamente alla ricerca dei coach di Amici 18 per la fase ...

Amici 2019 : la De Filippi vorrebbe Elettra Lamborghini - 'corteggiata' anche da The Voice : Comincia l'attesa per la nuova stagione di Amici condotta da Maria De Filippi che riserva nuove sorprese ai milioni di telespettatori curiosi di conoscere le novità all'interno dello storico programma. In queste settimane si sta incominciando a parlare della possibile presenza nella trasmissione di Elettra Lamborghini, cantante tra le regine della scorsa estate attraverso brani di grande successo. Hanno avuto inizio le valutazioni per decidere ...

Elettra Lamborghini al serale di Amici di Maria De Filippi? Ultime indiscrezioni sui giudici : Elettra Lamborghini al serale di Amici di Maria De Filippi? L'ultima indiscrezione in rete a proposito dei personaggi del mondo della musica e dello spettacolo coinvolti nei talent show vede protagonista Elettra Lamborghini, contesa tra The Voice of Italy ed Amici di Maria De Filippi. Tra i motivi della vociferata rinuncia di Rai2 a The Voice potrebbe esserci proprio la scelta di Elettra Lamborghini di firmare con il talent show Mediaset per ...

Elettra Lamborghini al serale di Amici 2019? : Secondo le ultime indiscrezioni dal mondo dello spettacolo, Maria De Filippi starebbe studiando un ruolo per Elettra Lamborghini al serale di Amici . La ricca ereditiera è tra i personaggi social più ...

Ho il complesso di Elettra (Lamborghini) : In questo periodo della mia vita sto leggendo solo scrittrici italiane: Anna Maria Ortese, Natalia Ginzburg, Goliarda Sapienza, Elsa Morante. Una vera e propria delizia per i neuroni e per il cuore, ma tanta raffinatezza può intossicare; per disintossicarmi vado alla ricerca di notizie come questa: Khloe Kardashian si arrabbia con i suoi follower che la rimproverano di tenere più alle sue unghie lunghe che a sua figlia. Le unghie lunghe ...

Maria De Filippi punta Elettra Lamborghini : l’indiscrezione : Elettra Lamborghini nel mirino di Maria De Filippi: un ruolo per lei ad Amici Sono iniziati i lavori per definire il cast dei professionisti e dei professori che, presto, prenderanno parte al serale di Amici. Stando a quanto riportato stamattina dal settimanale Oggi, un nome starebbe iniziando a girare tra le persone che fanno capo […] L'articolo Maria De Filippi punta Elettra Lamborghini: l’indiscrezione proviene da Gossip e Tv.

Elettra Lamborghini : Lo scherzo delle Iene non va in onda : Elettra Lamborghini lo scherzo delle Iene agli "amanti" dell'ereditiera non è andato in onda. Le ultime notizie. Elettra Lamborghini

The Voice - in giuria Morgan - Gué Pequeno - Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini? Mancano ancora le firme : in “bilico” il trapper : The Voice of Italy torna sul piccolo schermo e per l’occasione Rai2 vuole fare le cose in grande. Il costosissimo show sarà condotto da Simona Ventura, fresca di passaggio a Viale Mazzini, trasmesso per otto puntate dal prossimo aprile, con la sola finalissima in diretta. Nei talent ruolo fondamentale è quello dei coach-giudici, sembra essere certa la presenza di Morgan che nel curriculum conta numerose vittorie a X Factor. Al suo fianco, ...

Nuove indiscrezioni sui coach di The Voice of Italy - si parla di Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini : Si rincorrono nuovi rumors sui coach di The Voice of Italy, al via da aprile con la conduzione di Simona Ventura. Su questo fronte, sembrano non esserci più dubbi: la guida del talent sarà completamente rivoluzionata dopo la rapida incursione di Costantino della Gherardesca subentrato al veterano Federico Russo. Nelle indiscrezioni riportate da Blogo, si parla di Sfera Ebbasta, già tristemente noto per la recente strage di Corinaldo nella ...

Amici 18 : Elettra Lamborghini nella scuola si confronta e balla con i ragazzi : Siamo ormai nel pieno della nuova edizione di Amici: tra qualche settimana, infatti, inizierà la fase serale. Tre allievi sono già riusciti a conquistare la tanto agognata felpa verde. Si tratta di due ballerini di danza classica, Rafael e Vincenzo, e della cantante Tish. Le lezioni intanto vanno avanti, e ieri ce n'è stata una del tutto speciale tenuta da Elettra Lamborghini, invitata da Rudy Zerbi. In realtà non è stata una vera e propria ...

The Voice Of Italy - Sfera Ebbasta e Elettra Lamborghini in pole position : Simona Ventura è impegnata in questi giorni nella preparazione della nuova edizione di 'The Voice Of Italy', in onda dal 12 aprile su Rai Due. Rumors sempre più insistenti, raccolti da TvBlog , vedono ...