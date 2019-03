Di Maio : "Io e Conte stessa linea Non può decidere solo Salvini" : Il presidente del Consiglio Conte "non si era mai schierato a favore della Tav", il processo che lo ha portato ad avere dei dubbi sulla Tav "e' stato scevro da qualsiasi ideologia. Se due persone, io e il premier Conte, sono per una tesi, un altro non puo' decidere in maniera autonoma". Lo afferma Luigi Di Maio parlando del Conte Segui su affaritaliani.it

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : «Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo» : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi che ha anche escluso una possibile crisi di governo. Tuttavia ha ammesso le divisioni: «Le posizioni di M5s e Lega sull’opera restano contrapposte» . Nella serata di giovedì la tensione è salita ulteriormente con il botta e risposta a distanza tra i due vicepresidenti del consiglio. Luigi Di Maio ha ...

L’assist di Conte a Di Maio : “La Tav non mi convince”. Scontro M5s-Lega su bandi : E' stallo sulla Tav. A certificarlo e' il presidente del Consiglio in persona che, pero', esclude una crisi di governo. E rinvia la decisione sui bandi a lunedi', pur ammettendo che anche in questo caso "c'e' lo stallo". Le posizioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini restano distanti, sebbene il confronto "sia leale e franco" ma "non stiamo affatto litigando", assicura Giuseppe Conte. Il premier, premettendo di non avere mai espresso posizioni a ...

Tav - Conte : “Speriamo di farcela stasera o avanti a oltranza. Di Maio e Salvini si siedano al tavolo in modo responsabile” : La visita in Serbia, poi il ritorno a Roma, direzione Palazzo Chigi. Per il vertice cruciale sul Tav: fare (e se sì, come) l’opera oppure fermare tutto. Quale sarà la strada che prenderà il governo non è nota, di certo una decisione va presa. E anche in fretta. Lo sa bene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che da Belgrado annuncia: “Prenderemo il tempo che ci occorre anche se in fretta. Confidiamo di prendere questa ...

Tav - Di Maio : “Governo non cadrà ma no a posizione ideologiche. Mi fido di Conte che farà sintesi” : Sulla Tav “una decisione sarà presa entro venerdì perché la società Telt deve scegliere se dare l’avvio ai bandi”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un’intervista a Radio Rtl. “Se qualcuno crede che sulla Tav possa cadere il governo si sbaglia – ha detto inoltre Di Maio – Mi fido di Conte che farà la sintesi delle posizioni”. Il leader M5s ha difeso il metodo usato per fare ...

