Cina | crolla l' export in febbraio | -20% | | panico sui mercati

Nba : Boston crolla a Toronto - Jokic trasCina Denver contro OKC : Il quarto posto della Eastern Conference si allontana per i Boston Celtics , che crollano 118-95 a Toronto , dopo essere finiti sotto anche di 31 lunghezze. Un grande Nikola Jokic sfiora la tripla ...

Apple - consegne iPhone in Cina crollano - -20% - in IV trimestre 2018 : Il risultato, secondo gli esperti, dipende dal rallentamento dell'economia cinese, dalla competizione di Huawei e dal prezzo alto degli iPhone. Negli ultimi tre mesi dell'anno, il comparto ha …...

Apple - consegne iPhone in Cina crollano - -20% - in IV trimestre 2018 : Il risultato, secondo gli esperti, dipende dal rallentamento dell'economia cinese, dalla competizione di Huawei e dal prezzo alto degli iPhone. Negli ultimi tre mesi dell'anno, il comparto ha ...

Cina - frena la crescita del Pil : +6 - 6%. E crollano le nascite : L'economia cinese dunque frena ancora nel quarto trimestre, segnando una crescita congiunturale dell'1,5%. Nel 2017 il Pil tendenziale si era attestato a +6,7%. nascite 2018 a 15,23 milioni, ai ...

Crolla una miniera nel nord della Cina - morti 21 operai : Il numero di vittime a causa di esplosioni e altri disastri nelle miniere di carbone cinesi diminuito drasticamente negli ultimi dieci anni, ma l industria ancora la pi mortale al mondo.

Crolla una miniera di carbone in Cina : almeno 21 morti : almeno 21 persone sono morte in Cina dopo il crollo di una miniera di carbone che si è verificato nella serata di sabato nei presi della città settentrionale di Shenmu. A riferirlo è l’agenzia ufficiale cinese “Xinhua” segnalando che le autorità stanno ora indagando per appurare le cause dell’incidente. Gli interventi delle forze di sicurezza, prosegue la testata in una breve nota, hanno permesso di portare in salvo altri ...

Cina - crolla miniera nel nord : 21 morti : Il numero di vittime a causa di esplosioni e altri disastri nelle miniere di carbone cinesi è diminuito drasticamente negli ultimi dieci anni, ma l'industria è ancora la più mortale al mondo. 13 ...

Cina - crolla miniera nel nord : 21 morti : Il numero di vittime a causa di esplosioni e altri disastri nelle miniere di carbone cinesi è diminuito drasticamente negli ultimi dieci anni, ma l'industria è ancora la più mortale al mondo. Tutte ...

Cina - crolla la domanda di smartphone : In più, l'economia cinese è in forte rallentamento, causato questo in larga parte dalle tensioni causate dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. "Si tratta di un mercato ormai maturo " dice ...

Apple crolla in borsa ma la Cina non c’entra : è Cupertino che ha smesso di innovare : Apple crolla in borsa e, per quelli che credono in questi numeri, perde in capitalizzazione qualcosa come 430 miliardi di dollari da ottobre a oggi. Alcuni scenari per l’economia mondiale, date le dimensioni e l’influenza della casa di Cupertino, si profilano come particolarmente foschi. Il crollo borsistico di Apple, infatti, non è solo un dolore per gli aficionados della Mela, ma un problema per tutti i consumatori, perché una recessione delle ...

Vendite crollate in Cina : Apple affonda e trasCina giù le Borse : Apple come Nokia - osserva Goldman - dipende dalla decisione dei consumatori di acquistare gli ultimi modelli: più l'economia rallenta, più la velocità dei consumatori di cambiare i loro dispositivi ...

Apple taglia le stime di vendita di iPhone in Cina e crolla in Borsa : da ottobre bruciati 446 miliardi di capitalizzazione : Apple rivede al ribasso le stime di vendita per la prima volta in 16 anni e crolla in Borsa. Il colosso di Cupertino punta il dito sulla debolezza economica della Cina e sul rallentamento...

Apple taglia le stime e crolla in Borsa : pesano la Cina e gli iPhone : Per il primo trimestre 2019 abbassati a 84 miliardi di dollari, prima erano in una forchetta tra 89 e 93 miliardi. Un anno fa erano stati di 88,3 miliardi