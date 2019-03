huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) "È una vita un po' da pazza quella che sto facendo, perché quando una figlia ti arriva tardi, a quarant'anni, io ci voglio stare. Tutti mi sgridano che dovrei avere una persona fissa, un libraio mi ha detto: 'ma che dormi sola?' A me non interessa, io sono qui per lei".Chi ci parla così è la scrittrice, autrice di più di dieci libri bestseller tradotti in sedici Paesi che oggi torna con un nuovo romanzo, "L'isola dell'abbandono" (Feltrinelli), già in vetta alle classifiche dei più venduti. Ci apre la porta della sua bella e luminosa casa romana con vista mozzafiato che conosciamo bene, ma oggi lo spettacolo vero che abbiamo davanti ai nostri occhi è un altro: una bambina con i capelli castani scuri come i suoi, lo stesso sguardo, desiderosa (giustamente) di attenzioni, socievole e sorridente nonostante la febbre ...

HuffPostItalia : Chiara Gamberale ad HuffPost: 'Bisogna attraversare il dolore per diventare migliori di quello che siamo' - ClaraNapolitano : RT @HuffPostItalia: Chiara Gamberale ad HuffPost: 'Bisogna attraversare il dolore per diventare migliori di quello che siamo' - marcogatto81 : RT @HuffPostItalia: Chiara Gamberale ad HuffPost: 'Bisogna attraversare il dolore per diventare migliori di quello che siamo' -