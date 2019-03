Ancora senza stipendio i braccianti di Guazzora | alla fine ci siamo dovuti

Ponte Morandi : stop all’abbattimento del pilone n°8 - la commissione sta Ancora esaminando la presenza di amianto : Situazione in standby per la commissione esplosivi che è stata costretta a bloccare l’abbattimento del pilone numero 8 del Ponte Morandi, che avrebbe dovuto essere distrutto sabato tramite esplosione controllata. Questo è quello che emerge dalla riunione della commissione esplosivi che si e’ tenuta in prefettura. I risultati delle analisi sui materiali, che sarebbero dovuti essere pronti oggi, non sono stati ancora terminati. ...

Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat : Ancora senza esito le ricerche di Nardi e Ballard : Nuovo giorno di ricerche senza esito: nessuna traccia degli Alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi sul Nanga Parbat dal 24 febbraio. “Oggi Alex Txikon e il suo team hanno condotto la ricerca a terra tra Campo 1 e Campo 3 mentre i droni hanno volato fino a 6.500 metri. Domani la ricerca continua sia a piedi che con i droni“: lo ha scritto su l’ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo. L'articolo Alpinisti ...

Maltempo Modica - ci sono zone Ancora senza luce : A causa del Maltempo ci sono zone di Modica ancora senza luce da sabato sera. I tecnici dell'Enel stanno lavorando. Il sindaco invita a fornire POD

Nuovi arrivi allo zoo : la baby giraffa (Ancora) senza nome : Lo zoo di Praga, in Repubblica Ceca, ha annunciato la nascita di un cucciolo di giraffa nubiana. Si tratta del secondo...

NBA - i risultati della notte : Denver passa a Dallas senza Doncic - Indiana vince Ancora : Dallas Mavericks-Denver Nuggets 104-114 La sfida tra due dei maggiori talenti europei in NBA purtroppo non c'è stata, visto che Luka Doncic è stato fermato da una caviglia dolorante. In questo modo ...

Ancora senza fotocamera frontale il OnePlus 7 : la seconda foto leak : Si fa sempre più concreta la possibilità che il OnePlus 7 non presenti notch, né fori per la fotocamera frontale: quel che vi avevamo anticipato in questo articolo potrebbe anche trasformarsi in realtà, anche se non sappiamo quale soluzione potrebbe adottare il produttore cinese per munire comunque il dispositivo di una selfie-camera (sarebbe impensabile ipotizzare possa restarne orfano). A differenza di Honor View 20 e dei Samsung Galaxy ...

Isola dei Famosi - Taylor Mega è - Ancora - senza freni : "Io e il mio fidanzato lo facciamo 5 volte al giorno" : Anche se Taylor Mega è stata eliminata dall' Isola dei Famosi, si continua a parlare di lei, della sua vita e di quello che fa con il suo fidanzato, Tony Effe della Dark Polo Gang. Non che la sua vita ...

Alitalia di Stato : dieci anni dopo i piccoli azionisti Ancora senza giustizia : ... hanno intentato una causa civile direttamente nei confronti del ministero dell'Economia. Due hanno già ottenuto un primo successo: il tribunale di Lecce ha condannato il Mef a versare loro ...

L’Inter vince Ancora senza Icardi : 2-1 alla Sampdoria : In rete anche Gabbiadini Due su due. Seconda vittoria di fila per l’Inter senza Icardi. I nerazzurri di Spalletti hanno battuto la Sampdoria dopo aver vinto in Europa League contro il Rapid Vienna. Hanno vinto senza Maurito ancora “infortunato” dopo aver perso la fascia di capitano che è stata affidata a Handanovic. La partita si è decisa nel secondo tempo. I gol in pochi minuti. Prima il vantaggio dell’Inter con D’Ambrosio. ...

Brucia la terra di nessuno. Ancora un morto a San Ferdinando - Salvini ripropone lo sgombero senza soluzioni : La ruspa, stavolta, non è arrivata. Non Ancora. Ma lo sgombero della tendopoli di San Ferdinando, dove la scorsa notte è divampato un incendio costato la vita al ventinovenne senegalese Moussa Ba, è già stato disposto. E, come per il Cara di Castelnuovo di Porto, come per l'ex Penicillina e il presidio del Baobab a Roma - gli ultimi tre grandi interventi eseguiti in ordine di tempo - il copione si ripete. Il ministro ...

Autonomia differenziata Ancora senza accordo : Per il via libera alle intese sull’Autonomia differenziata di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna serve ancora tempo. E un vertice politico che la prossima settimana impegnerà il premier Conte e i suoi due vice Di Maio e Salvini...

Quindici anni senza Marco Pantani. Una ferita Ancora aperta - il ricordo del Pirata : Quindici anni senza Marco Pantani. Una ferita ancora aperta, il ricordo del Pirata “Un giorno, al Tour, gli avevo chiesto: «Perché vai così forte in salita?». E lui ci aveva pensato un attimo e aveva risposto, questo non riesco a dimenticarlo: «Per abbreviare la mia agonia»”. – Gianni Mura. Era la notte del 14 febbraio 2004 quando Marco Pantani fu trovato senza vita all’interno di una stanza del residence Le Rose ...

Di Francesco : «Con il Chievo senza Olsen e Manolas - Zaniolo giocherà Ancora» : ROMA - Non ci saranno Olsen e Manolas nella Roma che affronterà il Chievo al Bentegodi. Si è aperta così la conferenza stampa di Di Francesco alla vigilia del match contro i clivensi ultimi in ...