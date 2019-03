Amanda Lear contro Belen | “Piantala!” | ma il pubblico sta con la Rodriguez

Sanremo Young 2019 - Amanda Lear dà 1 ad Eden - Noemi : "Canta sempre la lirica" : ...

Sanremo Young 2019 - Amanda Lear dà 1 ad Eden - Noemi : "Canta sempre la lirica" : ...

Sanremo Young - Amanda Lear stronca Baby K ed il pubblico protesta : 'Vergogna' : Nella serata del 1° marzo è stata trasmessa la nuova puntata di Sanremo Young ed il programma condotto da Antonella Clerici ha riservato, ancora una volta, molte sorprese ai telespettatori. Nello specifico, si è assistito ad un'accesa diatriba che ha visto protagoniste tre volti femminili noti al grande pubblico, stiamo parlando di Baby K, Amanda Lear e Belen Rodriguez. Tormentoni estivi: il giudizio severo di Amanda Ebbene sì, Sanremo Young ha ...

Amanda Lear stronca Baby K a Sanremo Young - pubblico in rivolta : “Vergogna” : Sanremo Young: Amanda Lear boccia la canzone di Baby K Amanda Lear ancora una volta senza peli sulla lingua a Sanremo Young. Nel corso della puntata del 1 marzo l’artista francese ha bocciato “Da zero a dieci”, l’ultimo tormentone estivo di Baby K. Una canzone che la rapper ha cantato insieme ad una delle concorrenti […] L'articolo Amanda Lear stronca Baby K a Sanremo Young, pubblico in rivolta: ...

Sanremo Young - Amanda Lear dà 2 e parte il processo al giudice : Sanremo Young, terza puntata: Beatrice Zoco canta Da zero a 100 di Baby K, in duetto con Baby K e Amanda Lear dà 2. Apriti cielo! L'Ariston protesta, Baby K si difende dai commenti sulla sua canzone, Beatrice ci resta male, il pubblico chiede la 'testa' della Lear.prosegui la letturaSanremo Young, Amanda Lear dà 2 e parte il processo al giudice pubblicato su TVBlog.it 01 marzo 2019 22:54.

Sanremo Young - Amanda Lear si scontra con Baby K : interviene Belen : Amanda Lear contesta Baby K a Sanremo Young: “Non mi piacciono i tormentoni dell’estate” Votazione decisamente animata, è il caso di dirlo, quella dell’esibizione di Baby K con Beatrice Zoco nella terza puntata di Sanremo Young 2019. La giovane concorrente ha interpretato con Baby K il brano ‘Da zero a cento’, tormentone della scorsa estate, lanciato proprio da Baby K ma, al momento della votazione, Amanda ...

Amanda Lear : età - figli e carriera. Cosa fa oggi la modella : Amanda Lear: età, figli e carriera. Cosa fa oggi la modella Età e Cosa fa Amanda Lear oggi È una donna eclettica e inarrestabile (nella sua vita ha lavorato come modella, attrice, pittrice, scrittrice, presentatrice televisiva, doppiatrice e cantante). È passata alla storia per il suo legame con uno dei massimi esponenti del surrealismo, Salvador Dalì, con cui ha vissuto per 15 anni. Lei è Amanda Lear e oggi ripercorriamo insieme le tappe ...

Amanda Lear : età - figli e carriera. Cosa fa oggi la modella : Amanda Lear: età, figli e carriera. Cosa fa oggi la modella Età e Cosa fa Amanda Lear oggi È una donna eclettica e inarrestabile (nella sua vita ha lavorato come modella, attrice, pittrice, scrittrice, presentatrice televisiva, doppiatrice e cantante). È passata alla storia per il suo legame con uno dei massimi esponenti del surrealismo, Salvador Dalì, con cui ha vissuto per 15 anni. Lei è Amanda Lear e oggi ripercorriamo insieme le tappe ...

Amanda Lear : età - figli e carriera. Cosa fa oggi la modella : Amanda Lear: età, figli e carriera. Cosa fa oggi la modella Età e Cosa fa Amanda Lear oggi È una donna eclettica e inarrestabile (nella sua vita ha lavorato come modella, attrice, pittrice, scrittrice, presentatrice televisiva, doppiatrice e cantante). È passata alla storia per il suo legame con uno dei massimi esponenti del surrealismo, Salvador Dalì, con cui ha vissuto per 15 anni. Lei è Amanda Lear e oggi ripercorriamo insieme le tappe ...

Sanremo Young - Povia ‘nel mirino’ dei giudici. Amanda Lear fischiata dal pubblico : «La tua canzone non mi piace. Mi vogliono menare?» : Povia Sanremo Young come Ora o Mai Più. Ieri Povia, ospite del talent show condotto da Antonella Clerici, ha duettato con una delle giovani concorrenti, Kimono, sulle note del brano I bambini fanno ‘ooh…’. Al termine della performance, come di consueto, l’Academy viene chiamata ad esprimere un giudizio. Ma nel mirino della giuria questa volta ci finisce anche la canzone di Povia. A prendere la parola è Shel Shapiro, che ...

Amanda Lear : età - figli e carriera. Cosa fa oggi la modella : Amanda Lear: età, figli e carriera. Cosa fa oggi la modella Età e Cosa fa Amanda Lear oggi È una donna eclettica e inarrestabile (nella sua vita ha lavorato come modella, attrice, pittrice, scrittrice, presentatrice televisiva, doppiatrice e cantante). È passata alla storia per il suo legame con uno dei massimi esponenti del surrealismo, Salvador Dalì, con cui ha vissuto per 15 anni. Lei è Amanda Lear e oggi ripercorriamo insieme le tappe ...

Sanremo Young - Povia torna in tv dopo anni e in giuria lo massacrano in diretta. Amanda Lear spietata : Giuseppe Povia, tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo Young 2019, ha duettato con la concorrente Kimono e ha sollevato qualche critica. I giurati Amanda Lear e Shapiro hanno bocciato la canzone I bambini fanno oh, il brano che ha regalato la popolarità al cantautore nel 2005. “Mi dispiace

Sanremo Young - Amanda Lear su Tutto quello che un uomo : "Non l'avrei fatta cantare a due uomini" : Sanremo Young, come Ora o mai più, è una continua fucina di contestazioni e di giudizi spesso tranchant, che neanche la giovane età dei concorrenti riesce a placare. Un dibattito più tecnico di quel che anima il confronto tra concorrenti e giurati nello show di Amadeus, ma la Clerici ha un bel daffare a gestire l'Academy, in particolare la fumina Noemi - che ha talvolta il vizio di parlare addosso ai colleghi, ma il pregio di essere davvero ...

Amanda Lear dopo la morte di mio marito volevo farla finita : In una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin Amanda Lear ha raccontato alcuni episodi della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo: «Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi un uomo e ci ho giocato. Ha funzionato. Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me. Ho fatto tutto io. Per provocazione sono stata io a cavalcare l’onda. Mi serviva pubblicità e l’abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne ...