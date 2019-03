Torna SpazioCinema con “113 Degrees” e “Conversazioni Atomiche”

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il 29 Marzo” all’Agenzia Spaziale Italiana, ecco i protagonisti:“113è un cortometraggio del 2013, diretto da Sabrina Doyle e prodotto da Matilde Barbagallo. La storia racconta di Francesca e Joe, due astronauti diventati amanti e rinchiusi nella loro piccola astronave, la Terra è una realtà lontana: tutto ciò che vogliono è proprio qui, ma li missione sta per finire e la moglie di Joe lo sta aspettando a casa. Pensando che lo perderà, Francesca prende misure disperate, portando a conseguenze terribili e non intenzionali.è un documentario del 2018, diretto da Felice Farina che sperimenta un modello di divulgazione scientifica appassionato e personale, dove lo stesso autore e il suo riluttante operatore di ripresa Nicholas si intrufolano in realtà scientifiche come l’acceleratore di particelle di Frascati ...

LuisB : RT @ASI_spazio: Torna il 29 marzo #SpazioCinema con un doppio appuntamento, 113 degrees e Conversazioni Atomiche di Felice Farina ne parlia… - globalistIT : RT @ASI_spazio: Torna il 29 marzo #SpazioCinema con un doppio appuntamento, 113 degrees e Conversazioni Atomiche di Felice Farina ne parlia… - ntomasse : RT @ASI_spazio: Torna il 29 marzo #SpazioCinema con un doppio appuntamento, 113 degrees e Conversazioni Atomiche di Felice Farina ne parlia… -