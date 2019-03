Sciopero 8 marzo 2019 | stop a bus | treni e aerei | fasce di garanzia città per città

8 marzo - Sciopero globale e cortei contro diritti negati e violenza : A Londra tra gli appuntamenti c'è il Women of the World festival, con ospiti internazionali come la politica e attivista afroamericana Angela Davis. Anche la Spagna sciopera, con l'adesione dei ...

Sciopero 8 marzo 2019 - stop a bus - treni e aerei : le fasce di garanzia città per città : Sciopero anche nel mondo della Sanità, con molti medici che potranno incrociare le braccia. Pendolari. Non sarà facile neanche viaggiare in treno. Aderisce allo Sciopero nazionale generale anche il ...

Sciopero 8 marzo 2019 - stop a bus - treni e aerei : le fasce di garanzia città per città : Torna lo Sciopero dell'8 marzo ?contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; contro la...

Sciopero trasporti - per l'8 marzo attesi disagi soprattutto nelle grandi città : Possibili disagi domani venerdì 8 marzo per gli utenti del trasporto pubblico. Il "blocco" deciso da diverse organizzazioni sindacali autonome e annunciato in funzione di Sciopero generale riguarda ...

Sciopero 8 marzo - rischio disagi a Roma e Milano : orari e fasce di garanzia : Sciopero anche nel mondo della Sanità, con molti medici che potranno incrociare le braccia. PREVISTI disagi A Milano Venerdì 8 marzo è previsto uno Sciopero generale nazionale indetto da diverse ...

8 marzo - Sciopero generale : coinvolti trasporti - scuole e sanità - : Prevista per domani una giornata di agitazioni che coinvolgerà diversi settori e sigle sindacali. Colpiti in particolare i trasporti: disagi previsti per ferrovie, trasporto locale, taxi e traghetti. ...

Lo Sciopero generale e nazionale di domani - venerdì 8 marzo : Riguarderà i mezzi di trasporto, le scuole, le strutture sanitarie e non solo, e durerà l'intera giornata

8 marzo - Sciopero generale : coinvolti trasporti - scuole e sanità : 8 marzo, sciopero generale: coinvolti trasporti, scuole e sanità Prevista per domani una giornata di agitazioni che coinvolgerà diversi settori e sigle sindacali. Colpiti in particolare i trasporti: disagi previsti per ferrovie, trasporto locale, taxi e traghetti. Cgil e movimento femminista hanno indetto una ...

Il 12 marzo giornata di Sciopero contro la precarietà : I sindacati nazionali hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 12 marzo 2019. Questa data potrebbe segnare potenzialmente la fine dell’ eterno contenzioso tra il Miur e i diplomati magistrali. Si attende infatti la pronuncia della Cassazione sulla questione dell’eccesso di potere esercitato dall’amministrazione che sta determinando il depennamento dalle Gae di 55000 diplomati magistrali. Un’altra pronuncia negativa ...

8 marzo - Italia in Sciopero : si bloccano bus - scuola e sanità : ROMA «Contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; contro la precarietà e la...

Domani - venerdì 8 marzo - ci sarà uno Sciopero generale nazionale : Riguarderà i mezzi di trasporto, le scuole, le strutture sanitarie e non solo, e durerà l'intera giornata

Sciopero nazionale di venerdi' 8 marzo/ servizio minimetro' garantito dalle 7 alle 9 e dalle 12 alle 15. Regolare il funzionamento delle ... : UMWEB, Perugia. Si comunica che venerdì 8 marzo 2019, a causa dello Sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle Segreterie di USB e COBAS-Confederazione Comitati di Base, il servizio minimetrò sarà ...

Ferrovie - Sciopero 8 marzo : garantite le Frecce di Trenitalia : Frecce di Trenitalia regolari l'8 marzo in occasione dello sciopero generale del personale dei Ferrovieri. L'astensione dal lavoro è stata indetta da alcune sigle sindacali autonome dalla mezzanotte ...

Sciopero mezzi 8 marzo : a rischio treni - bus e metro : Sciopero mezzi 8 marzo: a rischio treni, bus e metro Lo stop dei mezzi coinvolge numerose sigle sindacali, categorie pubbliche e private del settore. Fermi anche aerei, navi e taxi Parole chiave: Sciopero ...