Roma Arrestati due uomini a Trionfale

Roma : si fingono amici del nipote per estorcere denaro ad anziana - arrestati : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara hanno arrestato in flagranza di reato, due persone, di 39 e 63 anni, entrambi di origini campane, all’interno in un ufficio postale, mentre stavano per mettere a segno l’ennesima truffa in danno di una persona anziana. I due, dopo aver avvicinato la vittima, una 81enne Romana, con la scusa di dover ricevere una somma di denaro da parte del nipote, per una fantomatica ...

Roma : volevano ricostruire ‘casetta’ per tornare a spacciare - 2 pusher arrestati : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato due pusher, un cittadino romeno di 25 anni e un cittadino albanese di 29 anni, sorpresi, in via Corinaldo, nell’atto di cedere 2 g di cocaina, in concorso tra loro, a quattro giovani acquirenti che sono stati identificati e che verranno segnalati alla Prefettura. I due sono stati fermati proprio nel punto in cui era stata realizzata una ...

Roma : avevano in mente di vendere droga - scovati e arrestati : Roma – Era tutto pianificato, la sostanza stupefacente nello zaino, gia’ suddivisa in dosi, due ragazzi e una ragazza che con scioltezza si mischiano tra la folla del sabato sera, gesti rapidi e fugaci che celano passaggi di droga. Tutto pianificato tranne gli investigatori del Commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, in servizio di appostamento nei pressi dei luoghi frequentati dalla movida Romana, che ...

Roma-Porto : arrestati 3 tifosi lusitani - autobus danneggiati : Roma – Alle ore 21 di ieri, presso lo stadio Olimpico, si e’ disputato l’incontro di calcio tra Roma e Porto, valevole per la competizione di Champions League, alla presenza di 54.604 spettatori. Alle ore 19.40, nel settore curva Sud, un tifoso romanista e’ stato sanzionato in quanto trovato in possesso di una modica quantita’ di sostanza stupefacente. Inoltre, alle successive ore 22.30 nel settore curva Nord, a ...

Giovane nuotatore ferito a Roma - Salvini : 'l'ho trovato gagliardo'. Il Gip convalida il fermo per gli arrestati : Quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c'e' la forza di volontaà'. Intanto il Gip convalida il fermo per i due arrestati: 'spararono per uccidere, c'è stata premeditazione'. ...

Roma - investirono buttafuori all’esterno della discoteca Qube : arrestati 2 fratelli. ‘Tentato omicidio con aggravante razziale’ : Due fratelli italiani, considerati i responsabili del tentato omicidio di due buttafuori senegalesi della discoteca Romana Qube, si sono costituiti. È quanto apprende l’Adnkronos, secondo cui i due – 30 e 27 anni – si sentivano braccati e quindi si sono presentati davanti alle forze dell’ordine che li hanno arrestati. Ad entrambi è contestata anche l’aggravante razziale perché avrebbero insultato le vittime con ...

Droga a Roma - blitz della Gdf : tra 5 arrestati c'è anche un Casamonica . "Aveva contatti con Narcos" : Per gli inquirenti "era lo snodo centrale" dell'importazione in Italia di 7 tonnellate di cocaina dal Brasile: lo stupefacente sarebbe dovuto arrivare in Italia a bordo di un aereo privato

Roma : spaccio sostanze stupefacenti in negozi canapa - arrestati : Roma – Ha condotto all’arresto di due persone, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l’operazione condotta dal personale della Questura di Roma (divisione Polizia Amministrativa e Sociale e commissariato Porta Maggiore) insieme a quello di Polizia locale di Roma Capitale, Agenzia delle Dogane ed Asl Roma 2. Il pool di operatori, tra cui chimici della agenzia dogane, avviando un’attivita’ di ...

Magistrati arrestati - Nardi aspirava a una nomina al Comune di Roma : "M5S chiese curriculum" : Il gip: "Un esponente politico vicino al Movimento 5 Stelle lo invitò ad inviare un proprio curriculum alla segreteria della sindaca Raggi". Nardì parò della possibilità di essere nominato vice capo di gabinetto

Scontri Napoli-Verona - due arrestati già coinvolti in un blitz contro Romanisti : Sono stati arrestati tifosi del Napoli per gli Scontri in occasione della partita contro il Verona dello scorso 6 gennaio, colpiti dal provvedimento anche due persone già destinatarie di misure cautelari per avere preso parte all’agguato nei confronti di tifosi della Roma lo scorso aprile nel match di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Si tratta di Carmine Cacciapuoti e di Diego Infante, finiti in carcere anche Tommaso ...

Arrestati due magistrati del Tribunale di Roma. I pm : «Soldi e diamanti per le sentenze» : Un nuovo terremoto giudiziario si abbatte sulla giustizia pugliese: sei misure cautelari sono state disposte questa mattina nei confronti di due magistrati, attualmente a Roma ma in passato in...

Corruzione - arrestati due magistrati in servizio a Roma : Il pm Michele Nardi e il giudice Antonio Savasta accusati dalla procura di Lecce per fatti commessi quando erano entrambi in servizio a Trani. Coinvolti imprenditori, avvocati e un ispettore di polizia

