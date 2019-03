Ragazzo si uccide gettandosi dal balcone | i genitori avevano scoperto che fumava spinelli

ilgazzettino

(Di giovedì 7 marzo 2019) Gli trovano in un cassetto il bilancino di precisione e un grinder, un attrezzo usato per tagliare la marijuana, e scoprono così che il figlio fuma le 'canne'. In casa l'atmosfera si accende. Mamma e ...

