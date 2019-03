Nunzia De Girolamo | un pesante messaggio a Matteo Salvini | Non sperate nei

Ballando con le stelle - è ufficiale : la politica Nunzia Di Girolamo sarà una concorrente : Da Non è l’Arena a Ballando con le stelle: Nunzia Di Girolamo concorrente della nuova edizione Nunzia Di Girolamo farà parte del cast di Ballando con le stelle? Nelle ultime ore si è molto parlato di questa possibilità e adesso i rumors sono stati confermati. Ad ufficializzare la partecipazione dell’ex parlamentare di Forza Italia alla […] L'articolo Ballando con le stelle, è ufficiale: la politica Nunzia Di Girolamo sarà una ...

I Retroscena di Blogo : Nessun atleta paralimpico a Ballando con le stelle 2019 ed in arrivo Nunzia De Girolamo : Se n'è parlato in questi giorni. La notizia che è circolata su alcuni siti negli ultimi tempi, raccontava di un probabile approdo nel cast dell'edizione 2019 di Ballando con le stelle di un atleta paralimpico. Su alcuni organi di informazione si diceva che fra i concorrenti della nuova serie dello show ballerino di Rai1 potesse arrivare un atleta in sedia a rotelle. La voce era circolata dopo una intervista che Milly Carlucci ha concesso ...

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo dà lezioni a Claudio Baglioni : "Chi è - cosa deve fare a Sanremo" : "Sicuramente un'artista deve dire quello che pensa, il tema è che lì al Festival di Sanremo Claudio Baglioni è il direttore artistico e non l'artista". Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, commenta così la presa di posizione di Baglioni in senso anti-governativo. Ric

Non è l'arena - Nunzia De Girolamo si presenta così da Massimo Giletti : gonna trasparente : Look super sensuale per Nunzia De Girolamo che si è presentata in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, con una gonna di pizzo effetto "nude", ovvero completamente trasparente. La ex deputata di Forza Italia infatti, a parte indossare un normalissimo top nero aderente, aveva una longuet

Non è l'arena - Antonio Di Pietro impazzisce contro Nunzia De Girolamo : urla come un matto e insulta : Altissima tensione a Non è l'arena, il programma della domenica sera condotto da Massimo Giletti su La7. In studio si torna a parlare del caso delle sorelle Napoli di Mezzojuso, le donne minacciate dalla camorra. E sulla vicenda scoppia un'aspra polemica tra Nunzia De Girolamo ed Antonio Di Pietro.

Nunzia De Girolamo e Mara Carfagna paladine di Berlusconi si scontrano in tribunale : Eva contro Eva. Mara Carfagna contro Nunzia De Girolamo. Chi dice donna dice danno. Questo è il rovello di Silvio Berlusconi. A distanza di un anno Carfagna chiama in tribunale De Girolamo con tanto di risarcimento danni di oltre 100 mila euro per «asserita diffamazione». L’oggetto del contendere è un’intervista della beneventana a Myrta Merlino su La7. La prima, Mara, si schiera con Luigi Cesaro detto ’a Purpetta, il ras delle preferenze in ...

Nunzia De Girolamo - il pesantissimo jolly : "Chi porto in tribunale come testimone contro Mara Carfagna" : Guerra totale tra Mara Carfagna e Nunzia De Girolamo, con la prima che trascina in tribunale la seconda e chiede un risarcimento di 100mila euro per diffamazione. Una brutta storia legata alla candidatura alle ultime elezioni politiche, in cui la De Girolamo rimase fuori dal Parlamento. E così, le d

Mara Carfagna porta in tribunale Nunzia de Girolamo : la frase in tv per cui le chiede 100mila euro : Un tempo Mara Carfagna e Nunzia De Girolamo erano vere amiche, oggi le due amazzoni di Forza Italia (Nunzia ormai ex azzurra) sono arrivate ai ferri corti, al punto che la vicepresidente della Camera ha citato in tribunale l'ex ministro con tanto di richiesta di risarcimento da 100 mila euro per "as