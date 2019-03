Il governo sugli scranni a fasi alterne | Lega o M5S in Aula a seconda dei ddl

governo fuori strada sull'auto È caos totale sugli ecobonus : Con domani, saranno cinque i giorni che mancano all'entrata in vigore del sistema bonus-malus che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe agevolare la sensibilità e le scelte degli automobilisti verso ...

governo pensa a patrimoniale sugli immobili : Dietro la facciata di ottimismo sulle sorti dell'economia italiana, il Governo starebbe preparando, in gran segreto, una patrimoniale sugli immobili . Una batosta calcolata 'tra il 5 e il 7%' il valore degli immobili e 'che metterà definitivamente ...

Il governo prepara la stangata : voci di una patrimoniale sugli immobili : Per il momento si tratta solo di una voce. Una voce che, però, già allarma gli italiani. Giuseppe Conte starebbe preparando, "in gran segreto, una patrimoniale sugli immobili tra il 5 e il 7%". A tirarla fuori è stato Luigi Bisignani in un retroscena pubblicato oggi dal Tempo. "È una bufala o abbiamo deciso di suicidarci definitivamente?", ha commentato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, invitando il premier a smentire.Sono ...

La verità è che sugli sbarchi il governo non ha una linea : solo slogan e balle : Quella dei "porti chiusi" è una balla smentita dai fatti e dall'assenza di qualsiasi documento ufficiale. Gli "sbarchi zero" sono una invenzione della propaganda salviniana, contraddetta dai numeri e dai costanti arrivi di barchini. Insomma, per farla breve: quale sarebbe questa famosa "linea italiana" che Salvini, Conte e Di Maio ripetono di non voler cambiare?Continua a leggere

Il governo giapponese avvierà un'indagine sugli effetti della dipendenza da videogiochi : Con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che include la dipendenza da videogiochi nella classificazione internazionale delle malattie, il governo giapponese si sta preparando a fare la sua mossa, come riportato dal Japan News Network.Grazie alla segnalazione di Twinfinite, apprendiamo che il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese avvierà un'indagine sugli effetti del "Gaming Disorder" all'inizio della prossima settimana, ...

Migranti - governo trema sugli sbarchi poi intesa nella notte : solo 10 in Italia : In Transatlantico, intanto, per tutta la giornata gli uomini vicini a Salvini ammettono: 'Non sarà la fine del mondo, ma di sicuro qualcuno qui ci rimette la faccia e dovrà fare un passo indietro'. ...

Migranti - governo trema sugli sbarchi. Poi intesa nella notte : solo 10 in Italia : ROMA L'annuncio della tregua arriva poco dopo l'una di notte, al termine di un vertice di 90 minuti. «Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza dividere nuclei...

'Sugli arrivi gestisco io' - e Salvini minaccia la crisi di governo : Per tutta la giornata a palazzo Chigi è rimbalzata la parola 'chiarimento', accompagnata da un'altra ben più grave sibilata da Matteo Salvini: 'crisi'. Perché Giuseppe Conte l'ha scavalcato e ha fatto ...

Boeri attacca il governo sugli imminenti decreti legge : 'I soldi sono insufficienti' : Il Governo Conte sta ancora perfezionando i decreti attuativi sul reddito di cittadinanza e sul meccanismo della Quota 100 che entro giovedì dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione e la successiva entrata in vigore. Intanto, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Tito Boeri torna ad attaccare la nuova manovra finanziaria spiegando ai microfoni di "Rainews", che le risorse messe a bilancio potrebbero ...

Verso la crisi di governo. Scontro Salvini Conte anche sugli stadi : L’Italia andrà al voto quanto prima. I grillini stanno cercando l’incidente politico per rompere l’alleanza con la Lega. Così dopo

Gilet gialli - Francia nel caos : ruspa sugli uffici del governo : Parigi Guerriglia in tutta la Francia ieri per l'ottava mobilitazione dei Gilet gialli, in aumento rispetto alla settimana precedente: 50 mila. Sempre più agguerriti e infiltrati da casseur vestiti di ...