FABRIZIO CORONA ' CONFERENZA FOGLI SU TGCOM24' Ma è una fake news ' Non è vero'

FABRIZIO CORONA chiede scusa a Riccardo Fogli : Durante una conferenza stampa Fabrizio Corona ha chiesto scusa a Riccardo Fogli dopo l’umiliazione subita all’”Isola dei Famosi “ in seguito al video del presunto tradimento da parte della moglie: «chiedo scusa a Riccardo Fogli. Penso di aver fatto la cosa peggiore della mia vita», ha detto Fabrizio Corona. «Di solito me la sono presa con i potenti ma questa volta mi sento una mer………a perché ho attaccato un uomo che non si può ...

Karin Trentini - la moglie di Riccardo Fogli e le accuse di FABRIZIO CORONA all’Isola : la reazione : “Non lo sanno che tutto questo ci fortificherà. Se ti avessi qui sarebbe diverso, sarei più forte. Chi non ha amore dentro vuole toglierlo agli altri“. Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli dal 2010, dalla quale il cantante ha avuto una figlia, Michelle, è intervenuta su Instagram sulla bufera scatenatasi intorno all’intervento di Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi. Intervento durante il quale Corona ha umiliato ...

Riccardo Fogli : la solidarietà di Red Canzian - Stefano D'Orazio dopo il video di FABRIZIO Corona : dopo Roby Facchinetti, anche gli altri ex componenti dei Pooh hanno deciso di mostrare la propria vicinanza a Riccardo Fogli per il trattamento riservatogli dalla produzione dell'Isola dei Famosi nella gestione del presunto tradimento della moglie Karin Trentini.prosegui la letturaRiccardo Fogli: la solidarietà di Red Canzian, Stefano D'Orazio dopo il video di Fabrizio Corona pubblicato su Gossipblog.it 06 marzo 2019 18:51.

Isola dei Famosi 2019 - FABRIZIO CORONA – Riccardo Fogli : cadono teste a Mediaset - via dal programma capoprogetto e autori : Rotolano le prime teste in casa Mediaset dopo le polemiche seguite al caso Fabrizio Corona–Riccardo Fogli. Con una nota ufficiale, infatti, il Biscione ha annunciato l’addio del capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori: da Cologno Monzese parlando di “uscita dal programma”, ma in realtà si tratterebbe di un vero e proprio licenziamento. “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’’Isola ...