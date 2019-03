Europa League | l’Inter pareggia 0-0 | l’Arsenal perde a Rennes 2-1

Napoli-Salisbugo - ESCLUSIVO Malfitano - GdS - : "Azzurri favoriti per alzare l'Europa League - gli austriaci faranno una partita difensiva" : A questo proposito abbiamo contattato Mimmo Malfitano , famosa firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così espresso in vista di questa grande partita: Mimmo ...

Napoli-Salisburgo in streaming - Europa League 2019 : come vederla in tempo reale. Link e guida completa : Stasera (ore 21.00) si giocherà Napoli-Salisburgo, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I partenopei si faranno trascinare dal pubblico del San Paolo con l’obiettivo di strappare una vittoria fondamentale in vista del match di ritorno che si giocherà in Austria settimana prossima, il momento non è dei migliori nello spogliatoio vista l’ultima sconfitta in campionato contro la Juventus che ha spedito ...

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 : quando si gioca il ritorno? Programma - orario e tv : La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Inter ed Eintracht Francoforte si giocherà giovedì 14 marzo alle ore 21.00 a San Siro. I nerazzurri, dopo il risultato dell’andata alla Commerzbank-Arena, cercheranno di trovare una grande prestazione davanti al proprio pubblico per riuscire ad ottenere il pass per i quarti e continuare il proprio cammino nel secondo torneo continentale. Una sfida che si preannuncia molto combattuta ...

DIRETTA LIVE Europa League : Eintracht-Inter - 18.55 - e Napoli-Salisburgo - 21 - : Segui il match LIVE nel pannello SEGUI LIVE Napoli-Salisburgo CRONACA ANIMAZIONE LIVE fornito da DIRETTAGOL

Europa League 2019 : ottavi al via con Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo. Ecco il programma TV : Milik Anche la Uefa Europa League 2019 arriva all’appuntamento con gli ottavi di finale, che vedono impegnati l’Inter sul campo dell’Eintracht Francoforte e il Napoli in casa contro il Salisburgo. Le due partite, insieme alle altre in programma, sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di Carlo Ancelotti, trasmesso anche in chiaro su Tv8. Europa League in tv: le partite di giovedì 7 marzo 2019 Ecco dove ...

Eintracht Francoforte-Inter in streaming - Europa League 2019 : come vederla in tempo reale : Stasera (ore 18.55) si giocherà Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri volano in Germania con la speranza di portare a casa un risultato positivo in vista del match di ritorno da giocare settimana prossima a San Siro, il momento non è dei migliori nello spogliatoio vista l’ultima sconfitta in campionato contro il Cagliari costata il terzo posto in classifica e il ...

Eintracht Francoforte-Inter in streaming - Europa League 2019 : come vederla in tempo reale. Link e guida completa : Stasera (ore 18.55) si giocherà Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri volano in Germania con la speranza di portare a casa un risultato positivo in vista del match di ritorno da giocare settimana prossima a San Siro, il momento non è dei migliori nello spogliatoio vista l’ultima sconfitta in campionato contro il Cagliari costata il terzo posto in classifica e il ...

Pronostici Europa League / Quote e scommesse : Valencia favorito con il Krasnodar : Pronostici Europa League: le otto partite valide per l'andata degli ottavi di finale si giocano giovedì 7 marzo, in campo ovviamente Inter e Napoli.

LIVE Napoli-Salisburgo - Europa League 2019 in DIRETTA : andata degli ottavi al San Paolo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Salisburgo, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. Partita di fuoco per gli azzurri che vogliono assolutamente la vittoria di fronte al proprio pubblico del San Paolo per compiere un passo importante verso la qualificazione al turno successivo della seconda competizione continentale, i partenopei sono reduci dalla sconfitta in campionato nello scontro diretto ...

Europa League - i pronostici di William Hill : impegno più facile per il Napoli : Dopo la due giorni di Champions League, è ora il turno dell’Europa League. Questa sera andranno in scena tutte le gare di andata, tra le quali spiccano quelle che coinvolgono le italiane. Alle 18.55 l’Inter, in crisi dopo la sconfitta di Cagliari per 2 a 1, cerca di trovare motivazione ed energie in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Per il primo incontro tra le due squadre i valori sui segni tradizionali sono a favore ...

Europa League - Inter e Napoli in campo per gli ottavi di finale : le quote William Hill di tutte le gare in programma : Scattano questa sera gli ottavi di finale di Europa League, tutte le quote William Hill delle otto gare in programma Torna in campo l’Europa League con gli ottavi di finale, che vedono ancora due squadre italiane impegnate nella competizione. Per l’occasione William Hill, in gioco dal 1934, offre imperdibili quote Maggiorate e Special Combo, pensate per far sbizzarrire gli appassionati di calcio. Il bookmaker, inoltre, acccoglie i nuovi ...

Eintracht-Inter - le formazioni ufficiali dell’Europa League : EINTRACHT INTER, formazioni. Si gioca alle 18:55 – Mentre a Milano si cerca di risolvere la situazione legata a Mauro Icardi, a Francoforte Spalletti e i suoi uomini tentano di poggiare le basi per proseguire il cammino in Europa League. Il tecnico toscano per la sesta gara consecutiva farà a meno del suo attaccante principale […] L'articolo Eintracht-Inter, le formazioni ufficiali dell’Europa League proviene da Serie A News ...

LIVE Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 in DIRETTA : trasferta durissima in Germania : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri saranno impegnati sul campo dell’ostica formazione tedesca in una partita fondamentale per il prosieguo dell’avventura nella seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Luciano Spalletti vogliono ottenere un risultato importante in trasferta per poi giocarsi il ...

Corbo : 'Europa League ultima opportunità per dare un senso a questo stagione. La Juve ha fatto un bluff' : Il giornalista di Repubblica,Antonio Corbo, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live: 'L'Europa League è l'ultima opportunità per dare un senso alla stagione, perchè la stagione del Napoli per ora non ha un senso. Il campionato è stato devastato dall'acquisto di Ronaldo, è ...