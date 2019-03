Caso Inter | Ivana Icardi rincara la dose | “Mauro attento o Wanda ti rovinerà”

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione dopo il Caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ci comunica di aver deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione dopo il Caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ha deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia Marcuzzi. “In seguito alle ...

ISOLA DEI FAMOSI - Caso CORONA-FOGLI/ Via autori-capoprogetto : interviene Pier Silvio : CASO Riccardo Fogli all'ISOLA dei FAMOSI: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri vogliono dimenticare il Caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

Isola dei Famosi - Mediaset interviene sul Caso Fogli : fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili riguardo alla vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito ...

Antonello Venditti : 'Sul Caso Diciotti - Salvini ha agito in nome dell'interesse nazionale - Ultimo mi assomiglia' : ... Antonello Venditti concede a 'Vanity Fair' un'intervista fiume, nella quale, non solo racconta sè stesso, ma parla anche dell'attuale situazione politica italiana e della polemica che ha investito ...

Barbara d'Urso interviene sul Caso Fogli : Corona asfaltato - frecciatina anche alla Marcuzzi : La conduttrice sbalordita da come è stata affrontata la vicenda all'Isola dei Famosi ne ha parlato a Pomeriggio Cinque

Inter e il Caso Icardi - tutte le tappe del rapporto tra l'argentino e i nerazzurri : È quello di cui abbiamo bisogno, nel calcio c'è ipocrisia, lui ti guarda in faccia e ti dice la verità e in questo mondo non siamo abituati». 3 febbraio : L'Inter perde in casa contro il Bologna, è ...

Calciomercato Inter - Caso Icardi : il piano 'diabolico' di Wanda Nara! : La prossima scadenza, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe legata al ritorno a Milano del presidente Steven Zhang : dopo il gran rifiuto di lunedì, infatti, Icardi vorrebbe parlare con il ...

Inter - Caso Icardi : ecco la posizione della società : Mauro Icardi dice no: “Sento ancora dolore, il ginocchio non è a posto, non posso rientrare”, questo ha detto l’argentino più o meno a Luciano Spalletti.Ed è una risposta pesante, perché l’Inter ritiene terminato il periodo di ricondizionamento fisico a cui è stato sottoposto il ginocchio destro di Icardi. Dunque: niente trasferta di Europa League contro l’Eintracht e parti che a questo punto sono distanti più o meno come un terzino ...

Sconcerti : «Il Caso Abisso-Inter ci dice che la logica di Calciopoli non è cambiata» : Sul Corriere della Sera Nel suo consueto editoriale del lunedì, Mario Sconcerti dedica poche righe a un tema particolarmente interessante: le prospettive di carriera di un giovane arbitro e le lega al caso Abisso. Resta un vecchio vizio che a me spaventa molto. Abisso, arbitro di Fiorentina-Inter, non arbitrera` piu` l’Inter in stagione. Sara` cioe` un cattivo arbitro solo per l’Inter perche´ l’ha scontentata, altre squadre potra` ...

Inter - Steven Zhang ha detto basta : soluzione immediata al Caso Icardi - dentro o fuori! : Inter, Steven Zhang ha deciso di dare una scossa all’ambiente nerazzurro cercando di mettere la parola fine sul caso Icardi Steven Zhang vuole dare un taglio alla querelle Icardi. Il presidente dell’Inter ha deciso che è giunta l’ora di dire definitivamente basta, in un senso o nell’altro. La soluzione della questione non è ancora affatto chiara, ma Steven Zhang vuole riunire tutte le parti in causa per stabilire il ...

Inter - Zhang vuole risolvere il Caso Icardi : la richiesta a Marotta : Inter Zhang – Ora è arrivato il momento di risolvere la situazione legata al caso Icardi, lo sa Zhang, lo sa la società. A quasi un mese dal caso scoppiato in seguito alla questione della fascia di capitano tolta all’attaccante argentino, è arrivato il momento di risolvere il tutto e iniziare di nuovo a far […] L'articolo Inter, Zhang vuole risolvere il caso Icardi: la richiesta a Marotta proviene da Serie A News Calcio - ...