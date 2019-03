Zielinski | l’Europa League e i tatuaggi | «Mamma mi caccerebbe di casa»

ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Se vincerà l’Europanessuno perché «altrimenti miami caccia di». Piotrsi sta prendendo il Napoli in mano ma di fronte allai suoi 24 anni si vedono tutti. «Devo migliorare in tutto, convinzione sotto la porta, nelle scelte dell’ultimo passaggio – dice in conferenza stampa prima del match con il Salisburgo – In questo caso a volte qualcosa manca. Poi sicuramente un po’ di fortuna. Nell’ultima partita abbiamo visto che mancava davvero poco per fare gol».A Napoli sto beneE’ in procinto di rinnovare il contratto. «Di queste cose, però, si preoccupa il procuratore. Sto bene a Napoli rimarrei volentieri per altri cinque anni. Sto bene, voglio migliorarmi e dare tutto per questa squadra. Sono contento della mia condizione, ma posso ancora crescere. Sto bene e voglio continuare così».Sarri e ...

