San Ferdinando | al via sgombero della tendopoli Usb | “Operazione sproporzionata e

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Agenti antisommossa, idranti in funziona preventiva, gli autoblindopolizia di stato, dei carabinieri eguardia di finanza e almeno due elicotteri. Sono stati mille gli agenti delle forze dell’ordine impiegati stamattina all’alba per lobaraccopoli di San. Le ruspe sono entrate in funzione alle 8, subito dopo che il dispositivo di sicurezza si era posizionato. Nel ghetto però c’erano solo 300 migranti distribuiti tra i Cas e gli ex-Sprar. Chi si è rifiutato o non aveva diritto è stato trasferito nella nuova, a 200 metri dalla baraccopoli. “È stata un’operazione– ha commentato il sindacalista dell’Usb Patrick Konde – I ragazzi erano preparati ad andare via perché qui la situazione era invivibile”. “Ho vergogna di vivere in Italia” si sfoga un migrante. Mentre per Aurelio Monte, altro sindacalista dell’Usb, ...

