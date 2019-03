“Picchiava il figlio | lo ingozzava di notte e lo imbottiva di farmaci” | condannata mamma

fanpage

(Di mercoledì 6 marzo 2019)a quattro anni di carcere per maltrattamenti in famiglia e sottrazione di minore una donna di 30 anni che nel 2017 ha lasciato il marito a Chieti per tornare nel suo Paese d’origine, la Romania, portando con sé illetto. L’uomo: “Il piccolo era terrorizzato da lei. Per mangiare lo portava in camera da letto, chiudeva la porta a chiave e lo”.