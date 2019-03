La storia del primo fallo tecnico fischiato in Nba per un' occhiataccia

La storia di Hachiko - il cane simbolo di amore e fedeltà assoluta : Il corpo del cane venne poi preservato tramite tassidermia ed esposto al Museo Nazionale di Natura e Scienza, ma alcune ossa sono state sepolte nel cimitero di Aoyama, accanto alla tomba del ...

Dal Napoli scudettato di Maradona al reddito di cittadinanza : la storia dell'ex promessa azzurra : Giocava con Diego Armando Maradona nel Napoli campione d'Italia, ma oggi chiede il reddito di cittadinanza. E' la storia di Giovanni Ianuale, l'ex calciatore che nel 1987 figurava nella rosa azzurra ...

'Le scritture delle donne in Europa' : una storia alternativa della letteratura : Intanto, pittrici, cantanti, musiciste, scultrici e attrici occupano il loro posto, chi in accademia chi nei salotti; filosofia e scienza non sono più discipline solo maschili e, anzi, si creano ...

La coreografia dell’Eintracht per i 120 anni di storia : da togliere il fiato [FOTOGALLERY] : 1/17 ...

A United Kingdom : trama - cast e storia del film. Stasera su Rai 3 : A United Kingdom: trama, cast e storia del film. Stasera su Rai 3 Oggi, 7 marzo 2019, alle 21, il palinsesto di Rai 3 propone il film A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia. La pellicola è ispirata dalla vicenda reale di Seretse Khama, erede al trono del Botwana, e dell’impiegata inglese Ruth Williams. Il Caso Spotlight: cast e trama del film A United Kingdom: una storia vera Il racconto parte dall’anno 1947, l’erede al ...

Cantona-Ferguson-Solskjaer : la storia dello United in festa a Parigi : Tripudio Manchester United a Parigi. Un'altra rimonta da ricordare per i Red Devils: un'impresa che porta alla mente di tutti quella firmata proprio da Ole Gunnar Solskjaer, oggi in panchina, nell'...

Il mito dei Bronzi di Riace del Museo di Reggio Calabria : “Uno dei grandi misteri della storia” : Conservati nel Museo Archelogico Nazionale di Reggio Calabria, i Bronzi di Riace sono tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte greca, oltre che un ormai simbolo della città calabrese. Eppure nonostante anni di ricerche e studi, sono ancora molti i misteri che circondano la loro origine e il loro significato: "Per poterli comprendere immergerli nel loro mito".Continua a leggere

Rai storia - 7 marzo 1999 : un infarto stronca la vita del grande regista Stanley Kubrick : Muore a 77 anni stroncato da un infarto Stanley Kubrick, considerato uno dei più importanti registi del XX secolo. La ricostruzione di Il giorno e la Storia, cronache, fatti e protagonisti del giorno. ...

Framing John Delorean : il trailer del film sulla vera storia dell'uomo che ha progettato l'auto di Ritorno al futuro : ... e nel 1973 si mise in proprio per fondare la Delorean Motor Company , che produsse la futuristica e problematica Delorean DMC-12 , l'auto resa celebre in tutto il mondo da Roger Zemeckis grazie alla ...

F1 - Sainz spende parole al miele per la Ferrari : “hanno le auto più veloci della storia” : Carlos Sainz e le sue sensazioni in vista dell’esordio del campionato mondiale di Formula Uno 2019: le parole del pilota della McLaren Prima dell’esordio del campionato mondiale di Formula Uno 2019, Carlos Sainz ha presenziato ad un evento organizzato da Estrella Galicia al Museo ferroviario di Madrid. Il pilota spagnolo, in vista del Gp d’Australia in programma il 17 marzo, ha palesato le sue sensazioni sulla sua nuova ...

Napoli-Salisburgo - statistiche : prima sfida della loro storia : NAPOLI SALISBURGO statistiche – Giovedì 7 marzo, alle ore 21, il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo contro il Salisburgo per la gara d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Nelle competizioni europee Napoli e Salisburgo non si sono mai scontrati ufficialmente. Napoli Salisburgo statistiche, prima sfida della storia Gli austriaci persero una […] L'articolo Napoli-Salisburgo, statistiche: prima sfida ...

La donna che non riconosce i volti dei propri cari : ecco la storia della sua rara malattia : Un’estranea una volta salutò Boo James su un autobus, senza che lei si allarmasse più di tanto. Solo successivamente scoprì che si trattava di sua madre. Potrebbe sembrare assurdo non riuscire a riconoscere il volto delle persone che conosci, a maggior ragione quelle dei tuoi cari, della tua famiglia, di tua madre. Ma è proprio così la vita di Boo James, la donna Inglese della cittadina di Loughor nel Galles affetta da una rara malattia la ...

storia di Arata Isozaki - il giapponese ottimista nuovo Nobel dell’architettura : Neanche si fa in tempo a commemorare Kevin Roche, unico Premio Pritzker irlandese appena scomparso quasi centenario, che come in Vaticano subito ne viene eletto un altro, Arata Isozaki. Classe 1931, la stessa di Aldo Rossi, primo italiano a vincere l’ambito premio nel 1991, Isozaki è l’ottavo giappo

Gli sviluppatori di Days Gone parlano dell'integrazione tra la storia e l'ambiente open world : Sony Bend ha trascorso molto tempo a parlare del mondo di Days Gone e di quali strumenti avranno a disposizione i giocatori mentre tentano di attraversarlo e sopravvivere, ma come gli ultimi anni ci hanno mostrato, più di ogni altra cosa, le esclusive first party di Sony si concentrano più sulla narrazione e sui personaggi che su qualsiasi altro elemento, e Days Gone manterrà questa linea.Recenti titoli open world come The Witcher 3, Red Dead ...