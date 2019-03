Inter e Nike lanciano la maglia dei 20 anni di partnership

calcioefinanza

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Ieri presso Slam Jam Milano,hanno celebrato i 20dimettendo in vendita in anteprima mondiale 50 maglie20thversary, l’edizione speciale che verrà indossata in campo dalla squadra in occasione del derby di Milano del 17 marzo. Le maglie sono andate sold out in pochi minuti. …L'articololadei 20di

Inter : ?? | Inter e @NikeFootball presentano la maglia celebrativa dei 20 anni di partnership ??? Sarà indossata in campo i… - FcInterNewsit : Tutti in coda per la nuova maglia ???????????? #Inter #Nike @iomatrix23 - MarcoBarzaghi : 20 anni di @Nike @Inter per il derby del 17 marzo maglia celebrativa -