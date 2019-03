calcioefinanza

(Di mercoledì 6 marzo 2019), metodologie die selezione nel panorama calcistico europeo, è un manuale che ha come obiettivo quello di far conoscere al lettore le varie metodologie di reclutamento utilizzate in differenti contesti europei, prendendo in analisi differenti club e federazioni europee, con l’intento di far comprendere al meglio come viene pianificato il lavoro, oltre che …L'articolo, gli

FinancialSs : Euroscouting, gli aspetti tecnici e finanziari dello scouting -