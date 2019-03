Ubisoft svela un' esperienza di realtà aumentata per il lancio di The Division 2

eurogamer

(Di martedì 5 marzo 2019), in collaborazione con DDB Paris e Make Me Pulse, annuncia l'Echo di The2, un'digitale unica e immersiva, che combina lae la tecnologia GPS per offrire agli utenti un viaggio nel mondo di The2. L', con doppiaggio in lingua inglese e sottotitoli in Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, Cinese Tradizionale e Thai, è ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Asia.Accessibile attraverso una sezione dedicata disponibile esclusivamente su Messenger, l'Echo di The2 consente ai fan della serie di approfondire la trama del gioco. Attraverso oltre 50 storie gli utenti scopriranno la routine quotidiana degli abitanti di Washington D.C. sette mesi dopo l'epidemia che ha colpito New York City. Numerosi punti di interesse come negozi alimentari, scuole, stazioni di servizio o banche ...

