romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2019) Roma – “È in corso in Campidoglio il tavolo di lavoro, stasera usciremo con un comunicato. Stiamo andando nelladelle richieste del concessionario, vi anticipo. Gli uffici sono al lavoro”. Lo ha detto l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele, a margine di un incontro in Campidoglio, in merito alla situazione dell’ippodromo di Capannelle.L'articoloininproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Frongia: andiamo in direzione #Hippogroup, buone notizie in arrivo: Roma – “È in corso in… -